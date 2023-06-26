https://ria.ru/20230626/lavrov-1880516374.html

События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров

События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2023

События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров

Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:14

2023-06-26T16:14

2023-06-26T16:14

россия

москва

евгений пригожин

сергей лавров

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799321919_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_953a40a4ac48151ae47f84a1f0c8fee0.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT. "С партнерами и друзьями - нет. Со всеми остальными - мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, окажут ли влияние события вокруг мятежа Пригожина на отношения Москвы с другими странами.Он подчеркнул, что отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе. "Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы. Президент не раз говорил, что когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями, касательно восстановления отношений в той или иной форме, ну тогда мы посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого испросителя в развязывании гибридной войны против Российской Федерации", — отметил министр.

https://ria.ru/20230626/lavrov-1880503824.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, евгений пригожин, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа