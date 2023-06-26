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События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2023
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16:14 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880516374.html
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2023
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:14
2023-06-26T16:14
россия
москва
евгений пригожин
сергей лавров
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT. &quot;С партнерами и друзьями - нет. Со всеми остальными - мне абсолютно все равно, если честно&quot;, - сказал Лавров, отвечая на вопрос, окажут ли влияние события вокруг мятежа Пригожина на отношения Москвы с другими странами.Он подчеркнул, что отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе. "Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы. Президент не раз говорил, что когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями, касательно восстановления отношений в той или иной форме, ну тогда мы посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого испросителя в развязывании гибридной войны против Российской Федерации", — отметил министр.
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россия, москва, евгений пригожин, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Евгений Пригожин, Сергей Лавров, Попытка вооруженного мятежа
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров

Лавров: произошедшее вокруг Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнерами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT.
«

"С партнерами и друзьями - нет. Со всеми остальными - мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, окажут ли влияние события вокруг мятежа Пригожина на отношения Москвы с другими странами.

Он подчеркнул, что отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе.
«
"Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы. Президент не раз говорил, что когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями, касательно восстановления отношений в той или иной форме, ну тогда мы посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого испросителя в развязывании гибридной войны против Российской Федерации", — отметил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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РоссияМоскваЕвгений ПригожинСергей ЛавровПопытка вооруженного мятежа
 
 
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