https://ria.ru/20230626/lavrov-1880516374.html
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2023
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:14
2023-06-26T16:14
2023-06-26T16:14
россия
москва
евгений пригожин
сергей лавров
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Произошедшее вокруг Евгения Пригожина не окажет влияния на отношения Москвы с партнерами и друзьями, заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT. "С партнерами и друзьями - нет. Со всеми остальными - мне абсолютно все равно, если честно", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, окажут ли влияние события вокруг мятежа Пригожина на отношения Москвы с другими странами.Он подчеркнул, что отношения коллективного Запада с Россией разрушены по его инициативе. "Поэтому одним эпизодом больше, одним меньше — я не вижу большой разницы. Президент не раз говорил, что когда и если они придут в себя, облагоразумятся, одумаются и обратятся к нам с какими-то предложениями, касательно восстановления отношений в той или иной форме, ну тогда мы посмотрим, о чем они будут просить и какова была роль каждого испросителя в развязывании гибридной войны против Российской Федерации", — отметил министр.
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880503824.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, евгений пригожин, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа
Россия, Москва, Евгений Пригожин, Сергей Лавров, Попытка вооруженного мятежа
События с Пригожиным не повлияют на отношения с партнерами, заявил Лавров
Лавров: произошедшее вокруг Пригожина не окажет влияния на отношения России с партнерами