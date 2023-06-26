https://ria.ru/20230626/lavrov-1880503824.html

Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой

Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что не заметил паники со стороны африканских стран в связи с ситуацией вокруг основателя... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:45

2023-06-26T15:45

2023-06-26T16:07

африка

сергей лавров

попытка вооруженного мятежа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

евгений пригожин

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что не заметил паники со стороны африканских стран в связи с ситуацией вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, отношения РФ с партнерами в Африке носят стратегический характер, в них не может быть привнесено никаких конъюнктурных моментов."Я не увидел какой-то паники. Я не увидел каких-либо изменений в отношениях соответствующих африканских стран с Российской Федерацией", - сказал Лавров."Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами", - добавил глава российской дипломатии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/posol-1880501754.html

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880507220.html

африка

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

африка, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия