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Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой - РИА Новости, 26.06.2023
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15:45 26.06.2023 (обновлено: 16:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880503824.html
Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой
Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что не заметил паники со стороны африканских стран в связи с ситуацией вокруг основателя... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:45
2023-06-26T16:07
африка
сергей лавров
попытка вооруженного мятежа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
евгений пригожин
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что не заметил паники со стороны африканских стран в связи с ситуацией вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, отношения РФ с партнерами в Африке носят стратегический характер, в них не может быть привнесено никаких конъюнктурных моментов.&quot;Я не увидел какой-то паники. Я не увидел каких-либо изменений в отношениях соответствующих африканских стран с Российской Федерацией&quot;, - сказал Лавров."Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами", - добавил глава российской дипломатии.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/posol-1880501754.html
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африка, сергей лавров, попытка вооруженного мятежа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, евгений пригожин, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), белоруссия
Африка, Сергей Лавров, Попытка вооруженного мятежа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Белоруссия
Лавров оценил влияние событий с Пригожиным на отношения с Африкой

Лавров о влиянии событий с Пригожиным на отношения со странами Африки: паники там нет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью RT, что не заметил паники со стороны африканских стран в связи с ситуацией вокруг основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, отношения РФ с партнерами в Африке носят стратегический характер, в них не может быть привнесено никаких конъюнктурных моментов.
«

"Я не увидел какой-то паники. Я не увидел каких-либо изменений в отношениях соответствующих африканских стран с Российской Федерацией", - сказал Лавров.

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«
"Мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и нашими африканскими партнерами", - добавил глава российской дипломатии.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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АфрикаСергей ЛавровПопытка вооруженного мятежаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Белоруссия
 
 
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