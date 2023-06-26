https://ria.ru/20230626/lavrov-1880497174.html

Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина

Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина

В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:36

2023-06-26T15:36

2023-06-26T16:03

попытка вооруженного мятежа

евгений пригожин

владимир путин

сергей лавров

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что РФ не допустит попыток подорвать единство государства, заявил в понедельник в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров."...Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось. Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них высказывали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать. Мы уважаем их просьбу", - сказал Лавров.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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"Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина "Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина 2023-06-26T15:36 true PT0M57S

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попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, владимир путин, сергей лавров, россия, белоруссия, ростов-на-дону