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Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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15:36 26.06.2023 (обновлено: 16:03 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/lavrov-1880497174.html
Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина
Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина
В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:36
2023-06-26T16:03
попытка вооруженного мятежа
евгений пригожин
владимир путин
сергей лавров
россия
белоруссия
ростов-на-дону
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что РФ не допустит попыток подорвать единство государства, заявил в понедельник в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров."...Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось. Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них высказывали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать. Мы уважаем их просьбу", - сказал Лавров.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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"Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина
"Многочисленные звонки президенту". Лавров о поддержке зарубежных коллег в ситуации вокруг Пригожина
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попытка вооруженного мятежа, евгений пригожин, владимир путин, сергей лавров, россия, белоруссия, ростов-на-дону
Попытка вооруженного мятежа, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону
Лавров рассказал о контактах с зарубежными коллегами по поводу Пригожина

Лавров: многие зарубежные коллеги заявляли о солидарности в ситуации вокруг Пригожина

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В ходе телефонного разговора с зарубежными коллегами по ситуации вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, многие из них заявляли о солидарности, высказывали уверенность в том, что РФ не допустит попыток подорвать единство государства, заявил в понедельник в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"...Многочисленные звонки президенту Путину, которые использовались его коллегами для выражения солидарности, поддержки, уверенности в том, что ситуация будет под контролем, что она будет возвращена в конституционное поле, как, собственно говоря, и получилось. Я тоже провел несколько телефонных разговоров по инициативе моих зарубежных коллег. Многие из них высказывали те же мысли: солидарность, уверенность в том, что мы не допустим каких-либо попыток подорвать единство государства, подорвать успех специальной военной операции. Просили не говорить об их звонках публично, поэтому мы стараемся этого не делать. Мы уважаем их просьбу", - сказал Лавров.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Попытка вооруженного мятежаЕвгений ПригожинВладимир ПутинСергей ЛавровРоссияБелоруссияРостов-на-Дону
 
 
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