https://ria.ru/20230626/lavra-1880445804.html

В Киеве утверждают, что реликвии Киево-Печерской лавры останутся на Украине

В Киеве утверждают, что реликвии Киево-Печерской лавры останутся на Украине - РИА Новости, 26.06.2023

В Киеве утверждают, что реликвии Киево-Печерской лавры останутся на Украине

Украинский министр культуры Александр Ткаченко утверждает в своем телеграм-канале, что все христианские ценности Киево-Печерской лавры останутся на Украине. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:40

2023-06-26T12:40

2023-06-26T12:40

религия

украина

в мире

киев

александр ткаченко (украина)

ситуация в днр и лнр

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Украинский министр культуры Александр Ткаченко утверждает в своем телеграм-канале, что все христианские ценности Киево-Печерской лавры останутся на Украине. Ранее в понедельник СВР со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина сообщила, что между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их западным странам. "Единственная задача, которая стоит перед нами сейчас относительно лавры – защитить ее от русского мира... Ни одна сакральная ценность не покинет территорию Украины", - написал Ткаченко. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230616/kiev-1878411055.html

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Кирилл Волков

украина, в мире, киев, александр ткаченко (украина), ситуация в днр и лнр, киево-печерская лавра