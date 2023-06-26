https://ria.ru/20230626/kurban-bayram-1880470846.html

Более пяти тысяч овец раздадут жителям Ингушетии на праздник Курбан-байрам

Более пяти тысяч овец раздадут жителям Ингушетии на праздник Курбан-байрам - РИА Новости, 26.06.2023

Более пяти тысяч овец раздадут жителям Ингушетии на праздник Курбан-байрам

Больше пяти тысяч овец раздадут малообеспеченным семьям Ингушетии на мусульманский праздник Курбан-байрам, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:20

2023-06-26T14:20

2023-06-26T14:20

республика ингушетия

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

курбан-байрам

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151106/95/1511069575_0:1:3781:2128_1920x0_80_0_0_23d0e60ca34fac2fa5ddd9ef9b19fdce.jpg

НАЛЬЧИК, 26 июн – РИА Новости. Больше пяти тысяч овец раздадут малообеспеченным семьям Ингушетии на мусульманский праздник Курбан-байрам, сообщает пресс-служба главы региона. "По решению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в рамках празднования мусульманского праздника жертвоприношения Курбан-байрам малоимущим и многодетным семьям региона, а также Пригородного района раздадут более пяти тысяч овец", - говорится в сообщении. Отмечается, что акция проводится на средства Национального фонда развития республики. Мелкий рогатый скот будет закуплен у государственных сельхозпредприятий региона и у местных фермеров. "Мы понимаем, что сегодня не у всех семей есть возможность приобрести животное для совершения ритуального жертвоприношения на Курбан-байрам. Речь идет о малоимущих и многодетных семьях, которым надо помочь. Также будет оказана помощь и семьям погибших сотрудников правоохранительных органов, семьям участников СВО", - отметил Калиматов. Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. В этом году его начало приходится на 28 июня. В эти дни мусульманин должен по возможности принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Причем убивать животное нужно, строго соблюдая определенные правила и в сопровождении молитв. Треть мяса мусульманин должен отдать беднякам, треть - родственникам и знакомым, последняя треть остается в семье. Съесть мясо жертвенного животного желательно в течение трех праздничных дней.

https://ria.ru/20230615/kurban-bayram-1800665351.html

https://ria.ru/20230418/indeyka-1866171802.html

республика ингушетия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

республика ингушетия, махмуд-али калиматов, курбан-байрам