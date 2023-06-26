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Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 26.06.2023 (обновлено: 16:31 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kupyansk-1880517414.html
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении
Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:16
2023-06-26T16:31
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июн – РИА Новости. Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ с позывным "Ленинград". Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении до 25 солдат и два пикапа. "Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады. Противник подавляется и после отходит на свои рубежи", - рассказал военнослужащий. По его словам, на данном участке военнослужащие РФ ведут круглосуточную разведку, в том числе и при помощи беспилотников. "Наблюдаем за передним краем, обнаруживаем противника и своевременно уничтожаем", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении

Боец Западного ВО "Ленинград": ВСУ пытаются прорвать оборону на Купянском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБТР-82А на блокпосту в Харьковской области
БТР-82А на блокпосту в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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БТР-82А на блокпосту в Харьковской области. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июн – РИА Новости. Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ с позывным "Ленинград".
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении до 25 солдат и два пикапа.
"Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады. Противник подавляется и после отходит на свои рубежи", - рассказал военнослужащий.
По его словам, на данном участке военнослужащие РФ ведут круглосуточную разведку, в том числе и при помощи беспилотников. "Наблюдаем за передним краем, обнаруживаем противника и своевременно уничтожаем", - добавил собеседник агентства.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
25 июня, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныХарьковская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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