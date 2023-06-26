https://ria.ru/20230626/kupyansk-1880517414.html

Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении

Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.06.2023

Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении

Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:16

2023-06-26T16:16

2023-06-26T16:31

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

ситуация в днр и лнр

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июн – РИА Новости. Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ с позывным "Ленинград". Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении до 25 солдат и два пикапа. "Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады. Противник подавляется и после отходит на свои рубежи", - рассказал военнослужащий. По его словам, на данном участке военнослужащие РФ ведут круглосуточную разведку, в том числе и при помощи беспилотников. "Наблюдаем за передним краем, обнаруживаем противника и своевременно уничтожаем", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр