https://ria.ru/20230626/kupyansk-1880517414.html
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении - РИА Новости, 26.06.2023
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении
Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:16
2023-06-26T16:16
2023-06-26T16:31
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безопасность
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июн – РИА Новости. Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ с позывным "Ленинград". Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении до 25 солдат и два пикапа. "Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады. Противник подавляется и после отходит на свои рубежи", - рассказал военнослужащий. По его словам, на данном участке военнослужащие РФ ведут круглосуточную разведку, в том числе и при помощи беспилотников. "Наблюдаем за передним краем, обнаруживаем противника и своевременно уничтожаем", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230625/poteri-1880317857.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, харьковская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский военный заявил об украинских ДРГ на Купянском направлении
Боец Западного ВО "Ленинград": ВСУ пытаются прорвать оборону на Купянском направлении
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июн – РИА Новости. Армия Киева в течение недели пытается прорвать оборону российских войск на купянском участке фронта, рассказал РИА Новости боец Западного военного округа ВС РФ с позывным "Ленинград".
Ранее в воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что украинские военные потеряли за сутки на купянском направлении до 25 солдат и два пикапа.
"Всю неделю противник пытается прорвать оборону мелкими и более крупными диверсионными группами, также выходит на технике, обстреливает передний край, чтобы деморализовать личный состав бригады. Противник подавляется и после отходит на свои рубежи", - рассказал военнослужащий.
По его словам, на данном участке военнослужащие РФ ведут круглосуточную разведку, в том числе и при помощи беспилотников. "Наблюдаем за передним краем, обнаруживаем противника и своевременно уничтожаем", - добавил собеседник агентства.
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении