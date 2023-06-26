https://ria.ru/20230626/kuban-1880518855.html

На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град

На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град - РИА Новости, 26.06.2023

На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град

Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:36

2023-06-26T16:36

2023-06-26T16:36

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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, геленджик