https://ria.ru/20230626/kuban-1880518855.html
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:36
2023-06-26T16:36
2023-06-26T16:36
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
ГУМЧС: ливень, сильный ветер и град прогнозируют на Кубани до среды
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону.
"Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
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