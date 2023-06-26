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На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
16:36 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/kuban-1880518855.html
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град - РИА Новости, 26.06.2023
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град
Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:36
2023-06-26T16:36
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону. "Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении. По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
https://ria.ru/20230626/zemletryaseniya-1880407994.html
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новости - туризм, туризм, туристы, краснодарский край, геленджик
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Краснодарский край, Геленджик
На Кубани прогнозируют ливень, сильный ветер и град

ГУМЧС: ливень, сильный ветер и град прогнозируют на Кубани до среды

© РИА Новости / Евгений БиятовНабережная Геленджика
Набережная Геленджика - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Синоптики прогнозируют ливни, усиление ветра и град на территории Краснодарского края, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 28 июня, сообщают в пресс-службе ГУМЧС по региону.
"Местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 метров в секунду", – говорится в сообщении.
По данным министерства, на территории некоторых районов Кубани – Лабинского, Мостовского, Отрадненского и Туапсинского, а также в Геленджике – ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.
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