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Мировой кризис зависит от конфликта на Украине, заявил премьер Камбоджи
Мировой кризис зависит от конфликта на Украине, заявил премьер Камбоджи - РИА Новости, 26.06.2023
Мировой кризис зависит от конфликта на Украине, заявил премьер Камбоджи
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то не удастся разрешить мировой экономический кризис, особенно в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:52
2023-06-26T17:52
2023-06-26T17:54
в мире
украина
камбоджа
европа
владимир зеленский
хун сен
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр Камбоджи Хун Сен заявил, что если конфликт на Украине будет продолжаться, то не удастся разрешить мировой экономический кризис, особенно в Европе. "Касательно мирового кризиса, я могу предложить - пока конфликт на Украине продолжается, мировая экономика будет находится в кризисе. От этого пострадала в первую очередь Европа, однако, пострадали и мы, люди Камбоджи, потому что Камбоджа экспортировала товары в европейские страны", - цитирует выступление министра камбоджийский портал Dap-news. Он добавил, что правительство страны усердно работало над поиском новых рынков взамен Европы и США, рассматривая при этом Китай и ОАЭ. Ранее Хун Сен заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией на поле боя. Он добавил, что сказал это Владимиру Зеленскому во время разговора с ним по видеосвязи 29 мая, заявив ему, что только диалог должен быть главным инструментом прекращения конфликта. После начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
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в мире, украина, камбоджа, европа, владимир зеленский, хун сен, цены на нефть
В мире, Украина, Камбоджа, Европа, Владимир Зеленский, Хун Сен, Цены на нефть
Мировой кризис зависит от конфликта на Украине, заявил премьер Камбоджи
Премьер Камбоджи Хун Сен: мировой экономический кризис зависит от конфликта на Украине