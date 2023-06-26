https://ria.ru/20230626/krasnorutskiy-1880532883.html
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность - РИА Новости, 26.06.2023
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность
Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:03
2023-06-26T17:03
2023-06-26T18:03
павел красноруцкий
российский союз молодежи
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях."Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", — приводятся его слова в публикации в официальном Telegram-канале РСМ.Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.Красноруцкий возглавил организацию в 2012 году. До этого с 2009-го он занимал пост начальника управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.
https://ria.ru/20230527/perm-1874505648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел красноруцкий, российский союз молодежи, россия
Павел Красноруцкий, Российский союз молодежи, Россия
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность
Глава Российского союза молодежи Красноруцкий сообщил, что досрочно уйдет с должности
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил
в соцсетях.
"Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", — приводятся его слова в публикации в официальном Telegram-канале РСМ.
Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.
Красноруцкий возглавил организацию в 2012 году. До этого с 2009-го он занимал пост начальника управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.
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