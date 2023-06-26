https://ria.ru/20230626/krasnorutskiy-1880532883.html

Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность

Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность - РИА Новости, 26.06.2023

Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:03

2023-06-26T17:03

2023-06-26T18:03

павел красноруцкий

российский союз молодежи

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях."Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", — приводятся его слова в публикации в официальном Telegram-канале РСМ.Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.Красноруцкий возглавил организацию в 2012 году. До этого с 2009-го он занимал пост начальника управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.

https://ria.ru/20230527/perm-1874505648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

павел красноруцкий, российский союз молодежи, россия