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Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность - РИА Новости, 26.06.2023
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17:03 26.06.2023 (обновлено: 18:03 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/krasnorutskiy-1880532883.html
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность - РИА Новости, 26.06.2023
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность
Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:03
2023-06-26T18:03
павел красноруцкий
российский союз молодежи
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях."Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", — приводятся его слова в публикации в официальном Telegram-канале РСМ.Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.Красноруцкий возглавил организацию в 2012 году. До этого с 2009-го он занимал пост начальника управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.
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павел красноруцкий, российский союз молодежи, россия
Павел Красноруцкий, Российский союз молодежи, Россия
Глава Российского союза молодежи досрочно покинет должность

Глава Российского союза молодежи Красноруцкий сообщил, что досрочно уйдет с должности

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПавел Красноруцкий
Павел Красноруцкий - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Павел Красноруцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий досрочно уходит с должности, об этом он сообщил в соцсетях.
"Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива", — приводятся его слова в публикации в официальном Telegram-канале РСМ.
Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.
Красноруцкий возглавил организацию в 2012 году. До этого с 2009-го он занимал пост начальника управления по работе с территориями администрации города Люберцы Московской области.
Пермь - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Павел КрасноруцкийРоссийский союз молодежиРоссия
 
 
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