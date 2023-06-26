https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880465354.html

СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими

СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими - РИА Новости, 26.06.2023

СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими

, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:04

2023-06-26T14:04

2023-06-26T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления "отрезвляющими", сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника."Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)", — пишет издание.Собеседник газеты также отметил, что Киев "отстает от расписания".Кроме того, издание подтвердило большие потери западной техники у ВСУ."Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", — пишет NYT.Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html

https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире