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СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:04 26.06.2023 (обновлено: 14:52 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/kontrnastuplenie-1880465354.html
СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими
СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими
, сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:04
2023-06-26T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления "отрезвляющими", сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника."Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)", — пишет издание.Собеседник газеты также отметил, что Киев "отстает от расписания".Кроме того, издание подтвердило большие потери западной техники у ВСУ."Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", — пишет NYT.Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230626/istrebiteli-1880073639.html
https://ria.ru/20230626/nastuplenie-1880056551.html
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими

NYT: Белый дом заявил, что Украина отстает от расписания контрнаступления

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления "отрезвляющими", сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
«
"Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)", — пишет издание.
Собеседник газеты также отметил, что Киев "отстает от расписания".
Кроме того, издание подтвердило большие потери западной техники у ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", — пишет NYT.
Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
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