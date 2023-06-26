СМИ: Белый дом назвал первые результаты контрнаступления ВСУ отрезвляющими
NYT: Белый дом заявил, что Украина отстает от расписания контрнаступления
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В администрации президента США Джо Байдена считают результаты первых недель украинского наступления "отрезвляющими", сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
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"Чиновники в администрации Байдена на публике призывают к терпению, однако в частных беседах они выражают обеспокоенность медленным продвижением (украинских войск. — Прим. ред.)", — пишет издание.
Собеседник газеты также отметил, что Киев "отстает от расписания".
Кроме того, издание подтвердило большие потери западной техники у ВСУ.
"Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них — более 15% — были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", — пишет NYT.
Контрнаступление, о котором долго говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар ВСУ сконцентрировали на Запорожском участке фронта.
Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Тем не менее, как отмечал президент Владимир Путин, украинские войска не добились успеха ни на одном направлении, а несут большие потери: уже уничтожены сотни единиц техники.