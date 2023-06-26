https://ria.ru/20230626/konsolidatsiya-1880446433.html

Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента

Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента - РИА Новости, 26.06.2023

Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:42

2023-06-26T12:42

2023-06-26T13:21

михаил мишустин

россия

политика

попытка вооруженного мятежа

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России."Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства", - сказал он на совещании с вице-премьерами."В эти дни страна столкнулась с очевидным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно. На всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз", - заявил Мишустин."Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент (РФ Владимир Путин - ред.), практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа", - отметил он."Главное - обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан", - добавил Мишустин.Мишустин также поблагодарил вице-премьеров за работу на минувших выходных, поручил и дальше делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей."Хочу поблагодарить за работу, продолжайте делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей", - сказал он на совещании со своими заместителями.Он добавил, что все решения должны быть скоординированы.ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html

https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, россия, политика, попытка вооруженного мятежа, владимир путин