https://ria.ru/20230626/konsolidatsiya-1880446433.html
Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента
Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента - РИА Новости, 26.06.2023
Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:42
2023-06-26T12:42
2023-06-26T13:21
михаил мишустин
россия
политика
попытка вооруженного мятежа
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России."Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства", - сказал он на совещании с вице-премьерами."В эти дни страна столкнулась с очевидным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно. На всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз", - заявил Мишустин."Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент (РФ Владимир Путин - ред.), практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа", - отметил он."Главное - обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан", - добавил Мишустин.Мишустин также поблагодарил вице-премьеров за работу на минувших выходных, поручил и дальше делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей."Хочу поблагодарить за работу, продолжайте делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей", - сказал он на совещании со своими заместителями.Он добавил, что все решения должны быть скоординированы.ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html
https://ria.ru/20230625/ekzamen-1880270818.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, политика, попытка вооруженного мятежа, владимир путин
Михаил Мишустин, Россия, Политика, Попытка вооруженного мятежа, Владимир Путин
Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента
Мишустин призвал россиян консолидироваться вокруг президента на фоне событий 24 июня
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости консолидации общества вокруг президента России.
"Особенно важна консолидация всего общества. Нужно действовать вместе, одной командой, и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента. Принимать выверенные совместные решения для эффективного выполнения задач, которые поставлены главой государства", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
"В эти дни страна столкнулась с очевидным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно. На всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз", - заявил Мишустин.
"Сегодня Россия переживает важный период своей истории. Против нас направлена, как отметил президент (РФ Владимир Путин
- ред.), практически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. По сути, идет борьба за право выбирать собственный путь исходя из национальных интересов на благо своего народа", - отметил он.
Запад поставил все на гражданскую войну в России
"Главное - обеспечить суверенитет и независимость нашей страны, безопасность и благополучие граждан", - добавил Мишустин.
Мишустин также поблагодарил вице-премьеров за работу на минувших выходных, поручил и дальше делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей.
"Хочу поблагодарить за работу, продолжайте делать все необходимое для бесперебойной работы курируемых отраслей", - сказал он на совещании со своими заместителями.
Он добавил, что все решения должны быть скоординированы.
Голикова: все медорганизации во время попытки мятежа работали штатно
ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.
"Экзамен на зрелость": Россия преодолела переломный момент СВО