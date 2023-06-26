https://ria.ru/20230626/konkurs-1880725845.html
Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023"
Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023" - РИА Новости, 27.06.2023
Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023"
Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы - 2023", победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и... РИА Новости, 27.06.2023
2023-06-26T11:35
2023-06-26T11:35
2023-06-27T15:23
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы - 2023", победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 1 тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы – 2023". Победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 13 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году конкурс прошёл в восьмой раз. Юные защитники природы вместе с родителями и педагогами изучили вопросы экологии столицы и подготовили самые разные проекты по 8 номинациям конкурса: "Как помочь природе в городе?", "Как мы бережём ресурсы?", "Что делать с отходами?", "Мы и наш город", "Наш дом – природа", "Мой любимый природный парк", "Экологические истории" и "Мы и наше здоровье". "Проектные и исследовательские работы оценивали 25 специалистов ГПБУ "Мосприрода". Победители получили памятные подарки от организаторов", - добавили в сообщении.
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы - 2023", победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 1 тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы – 2023". Победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 13 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом году конкурс прошёл в восьмой раз. Юные защитники природы вместе с родителями и педагогами изучили вопросы экологии столицы и подготовили самые разные проекты по 8 номинациям конкурса: "Как помочь природе в городе?", "Как мы бережём ресурсы?", "Что делать с отходами?", "Мы и наш город", "Наш дом – природа", "Мой любимый природный парк", "Экологические истории" и "Мы и наше здоровье".
"Проектные и исследовательские работы оценивали 25 специалистов ГПБУ "Мосприрода"
. Победители получили памятные подарки от организаторов", - добавили в сообщении.
Около 7000 экомероприятий провели специалисты "Мосприроды" с начала года