https://ria.ru/20230626/konkurs-1880725845.html

Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023"

Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023" - РИА Новости, 27.06.2023

Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы — 2023"

Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы - 2023", победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и... РИА Новости, 27.06.2023

2023-06-26T11:35

2023-06-26T11:35

2023-06-27T15:23

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общество

москва

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Более тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы - 2023", победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более 1 тысячи ребят приняли участие в конкурсе "Юные экологи Москвы – 2023". Победителями стали 23 проекта, над которыми трудились свыше 110 дошкольников и школьников в возрасте от 5 до 13 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году конкурс прошёл в восьмой раз. Юные защитники природы вместе с родителями и педагогами изучили вопросы экологии столицы и подготовили самые разные проекты по 8 номинациям конкурса: "Как помочь природе в городе?", "Как мы бережём ресурсы?", "Что делать с отходами?", "Мы и наш город", "Наш дом – природа", "Мой любимый природный парк", "Экологические истории" и "Мы и наше здоровье". "Проектные и исследовательские работы оценивали 25 специалистов ГПБУ "Мосприрода". Победители получили памятные подарки от организаторов", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20230605/ekomeropriyatiya-1876488524.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва