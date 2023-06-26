https://ria.ru/20230626/konfiskatsiya-1880005515.html

Запад вырыл себе могилу. Ниже падать некуда

Запад вырыл себе могилу. Ниже падать некуда - РИА Новости, 26.06.2023

Запад вырыл себе могилу. Ниже падать некуда

ЕС не может найти законных оснований конфисковать российские активы, пишет Bloomberg, но Британия не намерена сдаваться. Санкции не снимут, пока Москва не... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:00

2023-06-26T08:06

россия

лондон

киев

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Надежда Сарапина. ЕС не может найти законных оснований конфисковать российские активы, пишет Bloomberg, но Британия не намерена сдаваться. Санкции не снимут, пока Москва не выплатит Киеву компенсацию, заявил глава МИД Джеймс Клеверли. Подсанкционные физические и юридические лица обяжут раскрывать информацию об активах в Соединенном Королевстве. При этом заблокированные средства разрешат жертвовать на восстановление Украины.Только впередБританское правительство представило закон, по которому санкции против России действуют вне зависимости от прекращения боевых действий до выплаты репараций Украине. Издание Reuters приводит слова Клеверли о том, что Киеву потребуются огромные деньги на восстановление и Лондон приложит все усилия, чтобы заставить "агрессора" заплатить.Кроме того, физических и юридических лиц обяжут раскрывать данные о собственности в Британии, а подсанкционным лицам предоставят возможность "жертвовать" Киеву замороженные средства. Впрочем, "благотворительность" не подразумевает разблокировки.Российские активы в Соединенном Королевстве оценивают в более чем 30 миллиардов евро, однако найти их не так просто. Видимо, англичане столкнулись с той же проблемой, что и Евросоюз. Bloomberg сообщил, что из предполагаемых 136 миллиардов евро выявили чуть больше 20. Из-за сложных схем регистрации установить реального собственника зачастую не удается."Активы крупных компаний могут быть зарегистрированы на третьих лиц или на оффшорное предприятие, а только потом выведены в Великобританию. Теперь раскрывать придется все", — объясняет вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.Опасная практикаНи у Британии, ни у Евросоюза нет законных оснований для конфискации средств. Рабочая группа ЕС подтвердила, что санкций для этого недостаточно. К тому же, последует зеркальный ответ Москвы, и в международной практике возникнет опасный прецедент. Это сдерживающий фактор для Запада.Глава МИД Австрии Александер Шалленберг считает, что следует проявить осторожность. Необоснованные действия можно оспорить в европейских или американских судах. Отмена любого подобного решения приведет к "дипломатической и экономической катастрофе", уверен политик.Но в Брюсселе и Лондоне не успокаиваются. В качестве одного из вариантов предложили использовать накопившиеся проценты от российских вложений. По словам представителя Еврокомиссии (ЕК) Кристиана Виганда, также рассматривается возможность списать активы тех, кто обходит санкции ЕС. Впрочем, Европейский центральный банк (ЕЦБ) сразу выступил против, поскольку это ослабило бы евро и пошатнуло доверие инвесторов.Наблюдатели отмечают, что похожий эффект произведет и предписание Британии раскрывать информарцию о частной собственности. "Правительство может узаконить это, но число желающих вкладывать в страну упадет", — уточняет Мельников.Очевидно, что решения Лондона не имеют к экономике никакого отношения и служат исключительно политическим целям. "Товарооборот между нашими странами практически свернут. Остались только медикаменты, но их доля невелика. А раз так, можно принимать любые законы и санкции, лишь бы дестабилизировать Россию. Кончено, эти пожертвования — чистое вымогательство, но ВПК надо чем-то обеспечивать", — рассуждает финансовый эксперт Андрей Верников. Боевая техника, которой щедро снабжают Украину, очень дорогая, и возместить расходы союзники планируют за счет Москвы.Переломный моментНа благоразумие Запада рассчитывать не приходится. "В силу своего менталитета британцы до сих пор верят, что, если заставить компании передавать честно заработанные средства третьей стороне, это настроит их против Кремля. Отсюда и такая политика", — объясняет Мельников.Сейчас все зависит от боевых действий. О переговорах речи не идет. "Ситуация слишком лихо закручена, чтобы сдаваться", — убежден Верников. Лондон, Брюссель и Вашингтон продолжат повышать ставки, даже рискуя притоком капитала.В то же время Москва придерживается противоположного курса и расширяет сотрудничество с Азией, Востоком и Латинской Америкой. В частности, реализует крупномасштабные энергетические проекты, такие как строительство АЭС в Турции, Индии, Иране, Египте.Государство привлекает средства и создает комфортную среду для работы и переселения предпринимателей и специалистов из-за рубежа. Так, на прошлой неделе Госдума упростила оформление вида на жительство, в том числе бессрочного, для иностранцев, инвестировавших в страну, и высококвалифицированных профессионалов, а также членов их семей.Кроме того, правительство разрешило участвовать в торгах валютой и производными финансовыми инструментами банкам и брокерам, не входящим в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). А Минфин работает над тем, чтобы обеспечить покинувшим страну гражданам сниженную налоговую ставку — 13-15% вместо 30%. Поправки вступят в силу с 2024-го.

https://ria.ru/20230611/sanktsii-1877249146.html

https://ria.ru/20230604/ukraina-1875843236.html

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россия, лондон, киев, евросоюз, еврокомиссия