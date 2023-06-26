AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве
© AdIndexAdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве
© AdIndex
AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве
МОСКВА, 26 июн - AdIndex. Масштабная летняя конференция AdIndex City Conference приглашает специалистов рекламы и маркетинга на площадку Loft Hall 4, чтобы стать частью профессионального нетворкинга
Тема конференции рекламного города — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Это время глобальных изменений в индустрии, обновления и улучшения цифровых процессов, а также коллабораций и партнерств.
В текущих реалиях все мы находимся в поиске стабильности и антикризисных решений. Поэтому на AdIndex City Conference будем обсуждать то, что волнует маркетологов, рекламщиков и наших клиентов сегодня:
- как попасть в окно возможностей, чтобы вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок;
- как увеличить спрос на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла;
- как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации;
- как создать качественный PR.
Особое внимание уделим частому вопросу: "А что у вас?" На него вместе с гостями будем искать ответы, делиться кейсами, обсуждать новые технологии и генерировать идеи.
Проанализируем текущие результаты и попробуем заглянуть в будущее совместной деловой активности.
Представляем список первых спикеров конференции:
- Наталья Жестарева, директор по маркетингу, "Sибирская коллекция";
- Роман Носов, начальник отдела планирования и размещения рекламы, МТС;
- Юлия Ломако, директор департамента по маркетинговым коммуникациям, "Магнит";
- Анна Годунова, директор по маркетингу, ТНТ;
- Алексей Меркутов, вице-президент по связям с общественностью, VK;
- Софья Иванова, вице-президент по коммуникациям и устойчивому развитию, "Билайн";
- Полина Мотосова, руководитель отдела digital-продвижения, ГК "ДИКСИ";
- Роман Абдулин, управляющий партнер "Вместе.ру", директор по стратегическому маркетингу, "Самолет";
- Марина Сафонова, Marketing Digital Lead, Danone;
- Елена Мельникова, директор по рекламным технологиям, МТС;
- Артем Хохлов, руководитель направления рекламной коммерции, Ozon;
- Игорь Соломатин, руководитель агентского направления, "Яндекс.Маркет";
- Андрей Данилин, Head of Digital, S7 Airlines;
- Александр Смирнов, вице-президент по цифровому маркетингу, ВТБ;
- Елена Нечаева, руководитель по цифровым медиаканалам, "МегаФон";
- Яна Чупина, руководитель департамента медиапланирования и инфлюенс-маркетинга, "Билайн";
- Александр Багринцев, директор по Digital-маркетингу, Sunlight;
- Тигран Аракелян, Head of Media, Burger King;
- Виолетта Юрьева, директор по маркетингу, MIXIT;
- Александр Борзов, руководитель департамента маркетинга привлечения, "Самокат".
В 2023 году конференция состоится в офлайн-формате и соберет на своей площадке специалистов по маркетингу и рекламе самых активных компаний-рекламодателей в России.
Программа и билеты доступны на официальном сайте конференции.
До встречи на AdIndex City 2023!
Дата проведения: 29 июня 2023 года.
Адрес: Москва, 2-й Кожуховский проезд, 29, корпус 6 — Loft Hall 4.
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