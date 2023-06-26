https://ria.ru/20230626/konferentsiya-1880557247.html

AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве

AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве - РИА Новости, 26.06.2023

AdIndex City Conference пройдет 29 июня в Москве

Масштабная летняя конференция AdIndex City Conference приглашает специалистов рекламы и маркетинга на площадку Loft Hall 4, чтобы стать частью профессионального РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:25

2023-06-26T18:25

2023-06-26T18:25

пресс-релизы

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МОСКВА, 26 июн - AdIndex. Масштабная летняя конференция AdIndex City Conference приглашает специалистов рекламы и маркетинга на площадку Loft Hall 4, чтобы стать частью профессионального нетворкингаТема конференции рекламного города — время, которое мы проживаем здесь и сейчас. Это время глобальных изменений в индустрии, обновления и улучшения цифровых процессов, а также коллабораций и партнерств.В текущих реалиях все мы находимся в поиске стабильности и антикризисных решений. Поэтому на AdIndex City Conference будем обсуждать то, что волнует маркетологов, рекламщиков и наших клиентов сегодня:- как попасть в окно возможностей, чтобы вывести новые продукты, сервисы и услуги на российский рынок;- как увеличить спрос на предложения от технологических платформ и омниканального ретейла;- как найти взаимовыгодные партнерства и коллаборации;- как создать качественный PR.Особое внимание уделим частому вопросу: "А что у вас?" На него вместе с гостями будем искать ответы, делиться кейсами, обсуждать новые технологии и генерировать идеи.Проанализируем текущие результаты и попробуем заглянуть в будущее совместной деловой активности.Представляем список первых спикеров конференции:В 2023 году конференция состоится в офлайн-формате и соберет на своей площадке специалистов по маркетингу и рекламе самых активных компаний-рекламодателей в России.Программа и билеты доступны на официальном сайте конференции.До встречи на AdIndex City 2023!Дата проведения: 29 июня 2023 года.Адрес: Москва, 2-й Кожуховский проезд, 29, корпус 6 — Loft Hall 4.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы