https://ria.ru/20230626/italiya-1880600229.html

Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России

Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России - РИА Новости, 26.06.2023

Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России",... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:32

2023-06-26T23:32

2023-06-26T23:32

в мире

россия

джо байден

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

евгений пригожин

джорджа мелони

италия

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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России", сообщила пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи. Отмечается, что Байден спросил у Мелони о деталях политики Италии в Средиземноморье, сценария сотрудничества с Европейским союзом и обеспечения стабильности в Африке. "Большое внимание было уделено теме кризиса в России и его последствиям, связанным с присутствием группы "Вагнер" в Африке", - сообщили в Совмине. Мелони и Байден также подтвердили единство НАТО в качество одного из вопросов предстоящей встречи в Вильнюсе. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html

https://ria.ru/20230622/indiya-1879764886.html

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в мире, россия, джо байден, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, джорджа мелони, италия