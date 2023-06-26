Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России
Премьер-министр Италии Мелони обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России", сообщила пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи.
Отмечается, что Байден спросил у Мелони о деталях политики Италии в Средиземноморье, сценария сотрудничества с Европейским союзом и обеспечения стабильности в Африке.
"Большое внимание было уделено теме кризиса в России и его последствиям, связанным с присутствием группы "Вагнер" в Африке", - сообщили в Совмине. Мелони и Байден также подтвердили единство НАТО в качество одного из вопросов предстоящей встречи в Вильнюсе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.