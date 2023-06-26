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Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России - РИА Новости, 26.06.2023
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23:32 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/italiya-1880600229.html
Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России
Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России - РИА Новости, 26.06.2023
Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России",... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:32
2023-06-26T23:32
в мире
россия
джо байден
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений пригожин
джорджа мелони
италия
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России", сообщила пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи. Отмечается, что Байден спросил у Мелони о деталях политики Италии в Средиземноморье, сценария сотрудничества с Европейским союзом и обеспечения стабильности в Африке. "Большое внимание было уделено теме кризиса в России и его последствиям, связанным с присутствием группы "Вагнер" в Африке", - сообщили в Совмине. Мелони и Байден также подтвердили единство НАТО в качество одного из вопросов предстоящей встречи в Вильнюсе. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html
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в мире, россия, джо байден, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений пригожин, джорджа мелони, италия
В мире, Россия, Джо Байден, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Евгений Пригожин, Джорджа Мелони, Италия
Премьер Италии обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России

Премьер-министр Италии Мелони обсудила с Байденом поддержку Украины и события в России

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, обсудив "поддержку Украины и последние события в России", сообщила пресс-служба итальянского правительственного Дворца Киджи.
Отмечается, что Байден спросил у Мелони о деталях политики Италии в Средиземноморье, сценария сотрудничества с Европейским союзом и обеспечения стабильности в Африке.
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"Большое внимание было уделено теме кризиса в России и его последствиям, связанным с присутствием группы "Вагнер" в Африке", - сообщили в Совмине. Мелони и Байден также подтвердили единство НАТО в качество одного из вопросов предстоящей встречи в Вильнюсе.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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В миреРоссияДжо БайденНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ПригожинДжорджа МелониИталия
 
 
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