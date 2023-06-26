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Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2023
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12:56 26.06.2023 (обновлено: 14:19 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2023
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры
Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:56
2023-06-26T14:19
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
почта россии
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По вашему поручению в соответствии с регламентами реагирования был оперативно обеспечен мониторинг сетей связи и объектов КИИ. С 24 июня по сегодняшний день все штатно, серьезных проблем со связью не зафиксировано", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме... Ограничения по работе в Ростовской области в настоящий момент сняты", - добавил он.
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россия
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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, ростовская область, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Почта России, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры

Чернышенко: объекты связи и критической инфраструктуры, отделения почты работают штатно

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По вашему поручению в соответствии с регламентами реагирования был оперативно обеспечен мониторинг сетей связи и объектов КИИ. С 24 июня по сегодняшний день все штатно, серьезных проблем со связью не зафиксировано", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме... Ограничения по работе в Ростовской области в настоящий момент сняты", - добавил он.
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РоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинПочта РоссииРостовская областьПопытка вооруженного мятежа
 
 
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