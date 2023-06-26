https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2023
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры
Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:56
2023-06-26T12:56
2023-06-26T14:19
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
почта россии
ростовская область
попытка вооруженного мятежа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_44e6619af45381e8ea2c72d74ec7b0a8.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По вашему поручению в соответствии с регламентами реагирования был оперативно обеспечен мониторинг сетей связи и объектов КИИ. С 24 июня по сегодняшний день все штатно, серьезных проблем со связью не зафиксировано", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме... Ограничения по работе в Ростовской области в настоящий момент сняты", - добавил он.
https://ria.ru/20230626/vuzy-1880451168.html
россия
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814787646_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_abb9aa43f18e1e43093d0a99f0f8d6e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, ростовская область, попытка вооруженного мятежа
Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Почта России, Ростовская область, Попытка вооруженного мятежа
Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры
Чернышенко: объекты связи и критической инфраструктуры, отделения почты работают штатно