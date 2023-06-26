https://ria.ru/20230626/infrastruktura-1880449132.html

Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры

Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры - РИА Новости, 26.06.2023

Чернышенко рассказал о работе объектов связи и критической инфраструктуры

Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:56

2023-06-26T12:56

2023-06-26T14:19

россия

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

почта россии

ростовская область

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сети связи и объекты критической информационной инфраструктуры, отделения "Почты России" работают в стране в штатном режиме, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."По вашему поручению в соответствии с регламентами реагирования был оперативно обеспечен мониторинг сетей связи и объектов КИИ. С 24 июня по сегодняшний день все штатно, серьезных проблем со связью не зафиксировано", - сказал Чернышенко во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."Отделения "Почты России" в регионах работают уже в обычном режиме... Ограничения по работе в Ростовской области в настоящий момент сняты", - добавил он.

https://ria.ru/20230626/vuzy-1880451168.html

россия

ростовская область

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россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, почта россии, ростовская область, попытка вооруженного мятежа