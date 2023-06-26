https://ria.ru/20230626/imuschestvo-1880419919.html
Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона
Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона - РИА Новости, 26.06.2023
Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона
Воронежский губернатор Александр Гусев поручил завершить оценку ущерба после снятия режима КТО, добавив, что ремонт гражданского имущества будет проводиться за... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:46
2023-06-26T10:46
2023-06-26T10:46
происшествия
воронежская область
попытка вооруженного мятежа
александр гусев (государственный служащий)
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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Воронежский губернатор Александр Гусев поручил завершить оценку ущерба после снятия режима КТО, добавив, что ремонт гражданского имущества будет проводиться за счет средств региона, об этом он написал в телеграм-канале. Режим контртеррористической операции, введенный в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области, был отменен утром в понедельник. "Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО. Поручил завершить оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть", - написал Гусев.В воскресенье глава администрации Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил, что в результате перестрелки, которая произошла вблизи села Елизаветовка 24 июня, когда по территории района проходила колонна группы "Вагнер", повреждения получили 19 домовладений.
https://ria.ru/20230625/trassa-1880325549.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, попытка вооруженного мятежа, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Воронежская область, Попытка вооруженного мятежа, Александр Гусев (государственный служащий)
Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона
Гусев: имущество воронежцев, поврежденное во время режима КТО, восстановят за счет региона