https://ria.ru/20230626/imuschestvo-1880419919.html

Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона

Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона - РИА Новости, 26.06.2023

Поврежденное имущество воронежцев восстановят за счет региона

Воронежский губернатор Александр Гусев поручил завершить оценку ущерба после снятия режима КТО, добавив, что ремонт гражданского имущества будет проводиться за... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:46

2023-06-26T10:46

2023-06-26T10:46

происшествия

воронежская область

попытка вооруженного мятежа

александр гусев (государственный служащий)

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ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Воронежский губернатор Александр Гусев поручил завершить оценку ущерба после снятия режима КТО, добавив, что ремонт гражданского имущества будет проводиться за счет средств региона, об этом он написал в телеграм-канале. Режим контртеррористической операции, введенный в целях пресечения возможных терактов на территории Воронежской области, был отменен утром в понедельник. "Воронежская область вернулась к стандартному управлению после снятия режима КТО. Поручил завершить оценку ущерба и проводить за счёт региона компенсацию и ремонт гражданского имущества. Все ресурсы у властей области для этого есть", - написал Гусев.В воскресенье глава администрации Павловского района Воронежской области Максим Янцов сообщил, что в результате перестрелки, которая произошла вблизи села Елизаветовка 24 июня, когда по территории района проходила колонна группы "Вагнер", повреждения получили 19 домовладений.

https://ria.ru/20230625/trassa-1880325549.html

воронежская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, воронежская область, попытка вооруженного мятежа, александр гусев (государственный служащий)