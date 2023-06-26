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Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф - РИА Новости, 26.06.2023
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18:08 26.06.2023 (обновлено: 18:23 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/gudenaf-1880551981.html
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф - РИА Новости, 26.06.2023
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф
Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:08
2023-06-26T18:23
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. "Джон Б. Гуденаф, профессор Университета Техаса в Остине, который известен по всему миру разработкой литий-ионной батареи, скончался в воскресенье в возрасте ста лет", — говорится в пресс-релизе.Уроженец Германии, Гуденаф работал в ведущих научных центрах США и Великобритании. Возглавляя лабораторию неорганической химии в Оксфорде, он совершил главное открытие своей жизни — приспособил для применения в аккумуляторах катодов на основе литий-железо-фосфата. Оно легло в основу современной индустрии мобильных компьютеров, телефонов и электромобилей. В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию, разделив ее с двумя учеными, которые развивали то же направление.
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технологии, остин, германия, сша, в мире
Технологии, Остин, Германия, США, В мире
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф

Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер в возрасте ста лет

© AP Photo / Alastair GrantДжон Гуденаф
Джон Гуденаф - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Alastair Grant
Джон Гуденаф. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый.
«
"Джон Б. Гуденаф, профессор Университета Техаса в Остине, который известен по всему миру разработкой литий-ионной батареи, скончался в воскресенье в возрасте ста лет", — говорится в пресс-релизе.
Уроженец Германии, Гуденаф работал в ведущих научных центрах США и Великобритании. Возглавляя лабораторию неорганической химии в Оксфорде, он совершил главное открытие своей жизни — приспособил для применения в аккумуляторах катодов на основе литий-железо-фосфата. Оно легло в основу современной индустрии мобильных компьютеров, телефонов и электромобилей.
В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию, разделив ее с двумя учеными, которые развивали то же направление.
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