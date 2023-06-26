https://ria.ru/20230626/gudenaf-1880551981.html

Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф

Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф - РИА Новости, 26.06.2023

Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф

Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:08

2023-06-26T18:08

2023-06-26T18:23

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. "Джон Б. Гуденаф, профессор Университета Техаса в Остине, который известен по всему миру разработкой литий-ионной батареи, скончался в воскресенье в возрасте ста лет", — говорится в пресс-релизе.Уроженец Германии, Гуденаф работал в ведущих научных центрах США и Великобритании. Возглавляя лабораторию неорганической химии в Оксфорде, он совершил главное открытие своей жизни — приспособил для применения в аккумуляторах катодов на основе литий-железо-фосфата. Оно легло в основу современной индустрии мобильных компьютеров, телефонов и электромобилей. В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию, разделив ее с двумя учеными, которые развивали то же направление.

https://ria.ru/20191009/1559597648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, остин, германия, сша, в мире