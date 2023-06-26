https://ria.ru/20230626/gudenaf-1880551981.html
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф - РИА Новости, 26.06.2023
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф
Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:08
2023-06-26T18:08
2023-06-26T18:23
технологии
остин
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880552581_0:256:3072:1984_1920x0_80_0_0_cb378bbf39a8fe502fde662579ce82ed.jpg
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер на 101-м году жизни, сообщил на своем сайте Университет Техаса, где работал ученый. "Джон Б. Гуденаф, профессор Университета Техаса в Остине, который известен по всему миру разработкой литий-ионной батареи, скончался в воскресенье в возрасте ста лет", — говорится в пресс-релизе.Уроженец Германии, Гуденаф работал в ведущих научных центрах США и Великобритании. Возглавляя лабораторию неорганической химии в Оксфорде, он совершил главное открытие своей жизни — приспособил для применения в аккумуляторах катодов на основе литий-железо-фосфата. Оно легло в основу современной индустрии мобильных компьютеров, телефонов и электромобилей. В 2019 году Гуденаф получил Нобелевскую премию, разделив ее с двумя учеными, которые развивали то же направление.
https://ria.ru/20191009/1559597648.html
остин
германия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880552581_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_ef7f58159b914c4b666dd91287d5bb78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, остин, германия, сша, в мире
Технологии, Остин, Германия, США, В мире
Умер один из создателей литий-ионных аккумуляторов Гуденаф
Один из создателей литий-ионных аккумуляторов Джон Гуденаф умер в возрасте ста лет