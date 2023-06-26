https://ria.ru/20230626/gazifikatsiya-1880473351.html
В Тверской области по АИП строят 14 объектов газификации
В Тверской области по АИП строят 14 объектов газификации - РИА Новости, 26.06.2023
В Тверской области по АИП строят 14 объектов газификации
В Тверской области в 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) ведется строительство 14 объектов газификации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:29
2023-06-26T14:29
2023-06-26T14:29
тверская область
игорь руденя
жкх
природный газ
тверская область
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ТВЕРЬ, 26 июн - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) ведется строительство 14 объектов газификации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Строительство ведется на территории 11 муниципальных образований Тверской области. Общая протяженность газопроводов составит более 150 километров."Сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек", - считает губернатор региона Игорь Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.Программа газификации тверского региона реализуется в соответствии с утвержденными планами. До конца 2026 года условия для подключения к сетям газоснабжения будут созданы во всех муниципальных образованиях региона.Также в Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Мероприятия по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований. На сегодняшний день заключено 10 985 договоров с собственниками, исполнено 8 275 договоров.Для снижения финансовой нагрузки при проводке газовых сетей по участку и внутри дома для ряда категорий жителей действуют региональные меры поддержки. В их числе - участники специальной военной операции, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230616/oborudovanie-1878639344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жкх, природный газ, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, ЖКХ, Природный газ, Тверская область
ТВЕРЬ, 26 июн - РИА Новости. В Тверской области в 2023 году в рамках адресной инвестиционной программы (АИП) ведется строительство 14 объектов газификации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Строительство ведется на территории 11 муниципальных образований Тверской области. Общая протяженность газопроводов составит более 150 километров.
"Сегодня для успешного развития экономики требуется наличие природного газа в муниципальных образованиях, где создаются точки роста. Кроме этого, перевод на природный газ котельных социальных учреждений позволит снизить себестоимость коммунальных услуг, что будет способствовать дальнейшему развитию в районах школ, больниц, учреждений соцзащиты, библиотек", - считает губернатор региона Игорь Руденя
, слова которого цитирует пресс-служба.
Программа газификации тверского региона реализуется в соответствии с утвержденными планами. До конца 2026 года условия для подключения к сетям газоснабжения будут созданы во всех муниципальных образованиях региона.
Также в Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Мероприятия по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах на территории 26 муниципальных образований. На сегодняшний день заключено 10 985 договоров с собственниками, исполнено 8 275 договоров.
Для снижения финансовой нагрузки при проводке газовых сетей по участку и внутри дома для ряда категорий жителей действуют региональные меры поддержки. В их числе - участники специальной военной операции, пояснили в пресс-службе.
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