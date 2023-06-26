https://ria.ru/20230626/gabyshev-1880391159.html

Суд перевел якутского "шамана" Габышева на более мягкое лечение в Якутск

Суд перевел якутского "шамана" Габышева на более мягкое лечение в Якутск - РИА Новости, 26.06.2023

Суд перевел якутского "шамана" Габышева на более мягкое лечение в Якутск

Уссурийский районный суд в понедельник перевел якутского "шамана" Александра Габышева из Уссурийской психбольницы на лечение в стационар в Якутске, где более... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:36

2023-06-26T08:36

2023-06-26T08:36

происшествия

москва

якутск

александр габышев (якутский шаман)

ольга тимофеева (депутат гд)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Уссурийский районный суд в понедельник перевел якутского "шамана" Александра Габышева из Уссурийской психбольницы на лечение в стационар в Якутске, где более мягкое лечение, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева. В феврале 2022 года суд в Новосибирске смягчил Габышеву тип стационара, где он проходит принудительное лечение, на специализированный стационар без интенсивного наблюдения. С апреля 2022 года "шаман" находится в психбольнице спецтипа в Уссурийске, куда он переведен из Новосибирской психбольницы закрытого типа. В понедельник Уссурийский районный суд рассматривал вопрос о продлении принудительного лечения Габышева. "Уссурийский суд принял решение о переводе Габышева Александра в стационар общего типа, то есть в Якутск", - сказала Тимофеева. Пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева уточнила РИА Новости, что в понедельник районный суд не рассматривал вопрос о продлении срока лечения "шамана", только о смене места лечения. "Ходатайство об изменении вида содержания со специализированного на общий удовлетворено", - подтвердила Оленева. Тимофеева уточнила агентству, что по закону, каждые 6 месяцев медицинская комиссия выдает заключение о продлении, либо о прекращении лечения. По ее словам, там лечение более мягкое. Постановление вступает в силу через 15 дней в случае отсутствия обжалования. Тимофеева отметила, что защита, скорее всего, не будет обжаловать это решение суда. Габышева задержали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву, поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход самопровозглашенного "шамана" в столицу завершился 10 декабря 2020 года, когда его с двумя сторонниками задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на тысячу рублей. Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым.

https://ria.ru/20221004/shaman-1821330428.html

https://ria.ru/20210816/shaman-1745897535.html

москва

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, якутск, александр габышев (якутский шаман), ольга тимофеева (депутат гд)