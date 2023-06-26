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V Федеральный форум "Производительность 360" пройдет 20-21 июля в Казани

V Федеральный форум "Производительность 360" пройдет 20-21 июля в Казани - РИА Новости, 26.06.2023

V Федеральный форум "Производительность 360" пройдет 20-21 июля в Казани

Глобальная перестройка транспортных коридоров началась почти полтора года назад и сейчас уже можно делать выводы о ее влиянии на компании-перевозчики. В этом... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:13

2023-06-26T15:13

2023-06-26T15:13

казань

транспорт

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Глобальная перестройка транспортных коридоров началась почти полтора года назад и сейчас уже можно делать выводы о ее влиянии на компании-перевозчики. В этом году, по подсчетам Росавиации, объемы внутренних пассажирских авиаперевозок в России побили многолетние рекорды: за четыре месяца 2023 года они выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,5%, до 22,5 миллиона человек. Это максимальный показатель за последние 15 лет.Автомобильные грузоперевозки внутри России в первом квартале выросли еще сильнее - на 35% год к году. Такие данные следуют из расчетов биржи грузоперевозок ATI.SU. Начиная с 2022 года, основными направлениями российского импорта стали такие страны как Казахстан и Турция, а также Киргизия, Белоруссия, Армения и Китай.Аналитики транспортной отрасли активно строят прогнозы на ближайшие месяцы и среднесрочную перспективу – как изменится баланс различных видов транспорта. Очевидно, что сектор грузовых авиаперевозок, переживший спад в прошлом году, может просесть еще больше, зато железнодорожные и автомобильные перевозки ждет заметный рост.Наращиваем оборотыО синергии различных видов транспорта пойдет речь на юбилейном пятом Федеральном форуме "Производительность 360" в Казани, где 20 июля на тематической сессии руководители региональных аэропортов, морских портов, автотранспортных компаний и холдинга "РЖД" расскажут, как за счет оптимизации бизнес-процессов эффективно развиваться в новой реальности и наращивать объемы грузоперевозок. Участие в мероприятии является бесплатным. В числе спикеров сессии – участники национального проекта "Производительность труда", который курирует первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов."Транспортная отрасль – это "кровеносная система" нашей экономики, которая должна обеспечить бесперебойное снабжение товарами, сырьем и комплектующими. Именно сейчас транспортным компаниям особенно важно использовать скрытые резервы. Как это сделать эффективнее – мы будем говорить на форуме "Производительность 360", – сказал Николай Соломон, генеральный директор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, являющегося оператором нацпроекта "Производительность труда". "С помощью инструментов бережливого производства ФЦК помогает предприятием оптимально настроить все бизнес-процесс, сократить издержки, повысить эффективность и прибыль", - пояснил он.По словам Соломона, за пять с половиной лет реализации нацпроекта в нем успело поучаствовать около 300 транспортных компаний с суммарной выручкой более 1 триллиона рублей, 138 компаний уже закончили свое участие в проекте, дополнительно получив 7,6 миллиарда рублей добавленной стоимости. В целом, отмечает Николай Соломон, компании-участники нацпроекта наращивают производительность труда на 20% быстрее, чем аналогичные предприятия, работающие вне периметра нацпроекта.Аэропорты ускоряют обслуживаниеОмский аэропорт прошел через "школу нацпроекта" еще в 2021 году и оказался полностью готов к серьезному увеличению нагрузки. По итогам 2022 года он обслужил рекордное число пассажиров – более 1,5 миллиона человек. По итогам совместной работы с экспертами ФЦК Омский аэропорт почти в два раза увеличил пропускную способность каждой стойки регистрации, на 21% сократил время пребывания пассажиров в терминале до момента выхода на посадку. В итоге уровень удовлетворенности пассажиров вырос до 80%."В рамках проекта мы организовали дополнительную линию, которая задействуется при необходимости, чтобы избежать очередей. Ряд других изменений существенно сократили время ожидания пассажиров в различных "узких местах": на предполетном досмотре, стойках регистрации и входном контроле. Нам это позволяет обслужить большее количество пассажиров за то же время", – делится опытом генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов. По его словам, за год экономический эффект от реализации проекта превысил 45 миллионов рублей.Автомобили едут быстрееНовосибирская компания "Байт-Транзит-Континент" при поддержке ФЦК на 23% сократила время обслуживания заказчиков, а объем обрабатываемых грузов, наоборот, вырос на четверть. Все изменения проводились с помощью инструментов бережливого производства: если до проекта процессы оформления заказа, разгрузки и погрузки были последовательными, теперь они осуществляются параллельно. Была изменена планировка помещения диспетчерской службы, что позволило увеличить клиентскую зону и организовать дополнительные окна обслуживания. В результате экономический эффект от реализации проекта предприятие оценило в 150 миллионов рублей дополнительной выручки."Нацпроект заложил фундамент системы постоянных улучшений, в рамках которой мы продолжаем повышать эффективность бизнес-процессов производственной системы", - рассказал заместитель директора по производству ООО "Байт-Транзит-Континент" Константин Кочмарев.Железная дорога зовет в путьКомпания "ПУЛ транс" также успела поучаствовать в нацпроекте и смогла наглядно продемонстрировать рост эффективности своей работы: грузооборот предприятия по железной дороге в прошлом году составил более 91 миллиона тонн грузов – это на 3,5% больше по сравнению с показателями 2021 года. Также в 2022 году компания обработала более 1,48 миллиона вагонов с грузами морского порта Усть-Луга."После реализации национального проекта "Производительность труда" мы стали быстрее и качественнее выполнять все запросы и пожелания клиентов за счет оптимизации внутренних процессов, нового подхода в управлении и внедрения принципов бережливого производства", ― отметил первый заместитель генерального директора АО "ПУЛ транс" Денис Коломиец.Руководителям компаний, которые хотят развиваться и успешно конкурировать, нужно определиться с целями и задачами, которые они перед собой ставят. Услуги ФЦК доступны как крупным, так и средним компаниям из любых отраслей.Например, услуга "Рост эффективности производства" позволяет в 2 раза сократить время протекания процессов, в 1,5 раза увеличить выработку и снизить запасы, которые, по сути, являются замороженными деньгами, повысить загрузку оборудования до 85%. Все эти эффекты достигаются с тем же количеством сотрудников и на том же оборудовании. ㅤРЕКЛАМААНО "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА" ИНН 7724426759erid: 4CQwVszH9pUhqStZCpq

казань

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, транспорт