Рейтинг@Mail.ru
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/engels-1880439370.html
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского - РИА Новости, 26.06.2023
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского
Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:17
2023-06-26T12:17
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По данным следствия, 25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи возбудили в отношении жителя города Энгельса дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230315/strelba-1858075879.html
https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html
энгельс
россия
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского

Задержанный житель Энгельса ножом ранил в шею сидевшего за рулем полицейского

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ.
"По данным следствия, 25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
Следователи в квартире мужчины, открывшего стрельбу из окна в Вятских Полянах
При стрельбе в Вятских Полянах ранен полицейский
15 марта, 16:19
Уточняется, что следователи возбудили в отношении жителя города Энгельса дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Служебный автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
Красноярец ранил ножом медика и двух полицейских
23 декабря 2021, 11:10
 
ПроисшествияЭнгельсРоссияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала