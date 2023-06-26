https://ria.ru/20230626/engels-1880439370.html

Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского

Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского - РИА Новости, 26.06.2023

Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского

Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:17

2023-06-26T12:17

2023-06-26T12:17

происшествия

энгельс

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По данным следствия, 25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи возбудили в отношении жителя города Энгельса дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20230315/strelba-1858075879.html

https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html

энгельс

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)