https://ria.ru/20230626/engels-1880439370.html
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского - РИА Новости, 26.06.2023
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского
Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:17
2023-06-26T12:17
2023-06-26T12:17
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале регионального управления СК РФ. "По данным следствия, 25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении. Уточняется, что следователи возбудили в отношении жителя города Энгельса дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20230315/strelba-1858075879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, энгельс, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный житель Энгельса с ножом напал на полицейского
Задержанный житель Энгельса ножом ранил в шею сидевшего за рулем полицейского
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости.
Житель Саратовской области во время задержания за административное правонарушение с ножом напал на полицейского и ранил его в шею, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, сообщается в телеграм-канале
регионального управления СК РФ.
"По данным следствия, 25 июня 2023 года в дневное время 46-летний мужчина, задержанный сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения, находясь в салоне служебного автомобиля под управлением правоохранителя, нанес последнему удар ножом в область шеи. Пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что следователи возбудили в отношении жителя города Энгельса дело по статье 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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