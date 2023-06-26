https://ria.ru/20230626/dzhon-1880519334.html
Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании
Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании - РИА Новости, 26.06.2023
Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании
Певец и композитор Элтон Джон дал прощальный концерт в Великобритании, выступив на фестивале Гластонбери в рамках своего мирового турне Farewell Yellow Brick... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:24
2023-06-26T19:24
2023-06-26T19:24
шоубиз
элтон джон
великобритания
стокгольм (город)
джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу)
знаменитости
музыка
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155355/37/1553553784_0:258:2726:1791_1920x0_80_0_0_57d07ad793187ed810425f6395c471af.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Певец и композитор Элтон Джон дал прощальный концерт в Великобритании, выступив на фестивале Гластонбери в рамках своего мирового турне Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает The Guardian.Композитор посвятил шоу покойному другу, певцу Джорджу Майклу. Его память Джон почтил трогательным исполнением Don’t Let the Sun Go Down On Me. В программе также прозвучали всемирно известные хиты, а также композиции, которые он не играл много лет. Например, Pinball Wizard. Завершился концерт фейерверком под Rocket Man. Элтон Джон отправился в свой последний мировой тур еще в 2018 году. Однако из-за пандемии коронавируса музыканту пришлось его приостановить. Последнее выступление 76-летнего композитора запланировано на восьмое июля в Стокгольме (Швеция). Несмотря на это, в The Guardian отмечают, что это далеко не первый раз, когда Элтон Джон обещает, что уходит на пенсию, а потом с триумфом возвращается на сцену.
https://ria.ru/20230201/dzhon-1848877725.html
великобритания
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155355/37/1553553784_0:2:2726:2047_1920x0_80_0_0_e08bbc091392eae9bb8cbfd65d0feb2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элтон джон, великобритания, стокгольм (город), джордж майкл (йоргос кириакос панайотоу), знаменитости, музыка, швеция
Шоубиз, Элтон Джон, Великобритания, Стокгольм (город), Джордж Майкл (Йоргос Кириакос Панайотоу), Знаменитости, Музыка, Швеция
Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании
Элтон Джон дал прощальный концерт в Великобритании, выступив на фестивале Гластонбери
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости.
Певец и композитор Элтон Джон дал прощальный концерт в Великобритании, выступив на фестивале Гластонбери в рамках своего мирового турне Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает
The Guardian.
Композитор посвятил шоу покойному другу, певцу Джорджу Майклу. Его память Джон почтил трогательным исполнением Don’t Let the Sun Go Down On Me.
В программе также прозвучали всемирно известные хиты, а также композиции, которые он не играл много лет. Например, Pinball Wizard. Завершился концерт фейерверком под Rocket Man.
Элтон Джон отправился в свой последний мировой тур еще в 2018 году. Однако из-за пандемии коронавируса музыканту пришлось его приостановить.
Последнее выступление 76-летнего композитора запланировано на восьмое июля в Стокгольме (Швеция).
Несмотря на это, в The Guardian отмечают, что это далеко не первый раз, когда Элтон Джон обещает, что уходит на пенсию, а потом с триумфом возвращается на сцену.
Прощальный тур Элтона Джона стал самым кассовым за всю историю