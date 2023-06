https://ria.ru/20230626/dzhon-1880519334.html

Элтон Джон дал последний концерт в Великобритании

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Певец и композитор Элтон Джон дал прощальный концерт в Великобритании, выступив на фестивале Гластонбери в рамках своего мирового турне Farewell Yellow Brick Road Tour, сообщает The Guardian.Композитор посвятил шоу покойному другу, певцу Джорджу Майклу. Его память Джон почтил трогательным исполнением Don’t Let the Sun Go Down On Me. В программе также прозвучали всемирно известные хиты, а также композиции, которые он не играл много лет. Например, Pinball Wizard. Завершился концерт фейерверком под Rocket Man. Элтон Джон отправился в свой последний мировой тур еще в 2018 году. Однако из-за пандемии коронавируса музыканту пришлось его приостановить. Последнее выступление 76-летнего композитора запланировано на восьмое июля в Стокгольме (Швеция). Несмотря на это, в The Guardian отмечают, что это далеко не первый раз, когда Элтон Джон обещает, что уходит на пенсию, а потом с триумфом возвращается на сцену.

