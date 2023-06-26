https://ria.ru/20230626/draka-1880496725.html

В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов

В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов - РИА Новости, 26.06.2023

В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов

Силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве, рассказали журналистам в понедельник старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:34

2023-06-26T15:34

2023-06-26T15:35

происшествия

россия

новая москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве, рассказали журналистам в понедельник старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова и представитель пресс-службы столичного полицейского главка. Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен конфликт - кого-то бьют ногами, кто-то убегает. Судя по размещенным роликам, в драке участвовали несколько десятков человек. По информации ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" в поселке Кокошкино поступило накануне вечером - полицейские прибыли на место, но никаких нарушителей не нашли. При опросе очевидцев предварительно установлено, что "между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку, участники которого скрылись". По факту получения каких-либо травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявления в полицию также не поступали. "Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установления лиц, участвующих в данном инциденте, их действиям будет дана правовая оценка", - сказал представитель ГУМВД. В свою очередь его коллега из московского главка СК РФ отметила, что доследственная проверка по линии Следственного комитета также организована "в связи с сообщениями о массовой драке мигрантов в Новой Москве". Отдельно будет выясняться, законно ли находятся участники ЧП в России или нет.

https://ria.ru/20230608/konflikt-1877106609.html

https://ria.ru/20230604/draka-1876107067.html

россия

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)