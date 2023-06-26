https://ria.ru/20230626/draka-1880496725.html
В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов
В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов - РИА Новости, 26.06.2023
В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов
Силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве, рассказали журналистам в понедельник старший помощник руководителя... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:34
2023-06-26T15:34
2023-06-26T15:35
происшествия
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новая москва
юлия иванова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве, рассказали журналистам в понедельник старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова и представитель пресс-службы столичного полицейского главка. Ранее телеграм-канал Baza опубликовал видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен конфликт - кого-то бьют ногами, кто-то убегает. Судя по размещенным роликам, в драке участвовали несколько десятков человек. По информации ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" в поселке Кокошкино поступило накануне вечером - полицейские прибыли на место, но никаких нарушителей не нашли. При опросе очевидцев предварительно установлено, что "между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку, участники которого скрылись". По факту получения каких-либо травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявления в полицию также не поступали. "Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установления лиц, участвующих в данном инциденте, их действиям будет дана правовая оценка", - сказал представитель ГУМВД. В свою очередь его коллега из московского главка СК РФ отметила, что доследственная проверка по линии Следственного комитета также организована "в связи с сообщениями о массовой драке мигрантов в Новой Москве". Отдельно будет выясняться, законно ли находятся участники ЧП в России или нет.
https://ria.ru/20230608/konflikt-1877106609.html
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происшествия, россия, новая москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новая Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов
СК: силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Силовики начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов в Новой Москве, рассказали журналистам в понедельник старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова и представитель пресс-службы столичного полицейского главка.
Ранее телеграм-канал Baza опубликовал
видеозаписи, на которых, как утверждается, запечатлен конфликт - кого-то бьют ногами, кто-то убегает. Судя по размещенным роликам, в драке участвовали несколько десятков человек.
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По информации ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" в поселке Кокошкино поступило накануне вечером - полицейские прибыли на место, но никаких нарушителей не нашли. При опросе очевидцев предварительно установлено, что "между группой граждан произошел конфликт, переросший в потасовку, участники которого скрылись".
По факту получения каких-либо травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявления в полицию также не поступали.
"Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленный на установления лиц, участвующих в данном инциденте, их действиям будет дана правовая оценка", - сказал представитель ГУМВД.
В свою очередь его коллега из московского главка СК РФ
отметила, что доследственная проверка по линии Следственного комитета также организована "в связи с сообщениями о массовой драке мигрантов в Новой Москве". Отдельно будет выясняться, законно ли находятся участники ЧП в России или нет.
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