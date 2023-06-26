https://ria.ru/20230626/dorogi-1880542793.html

В Липецкой области восстановили четыре дороги, перекопанные в субботу

В Липецкой области восстановили четыре дороги, перекопанные в субботу - РИА Новости, 26.06.2023

В Липецкой области восстановили четыре дороги, перекопанные в субботу

Четыре из пяти дорог, которые были перекопаны для преграждения прохода техники ЧВК "Вагнер" в Липецкой области, уже восстановлены, сообщили в телеграм-канале... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:31

2023-06-26T17:41

липецкая область

попытка вооруженного мятежа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/19/1880303602_0:280:2606:1746_1920x0_80_0_0_95f3d6767ff2a4a53f2e50f7517271ba.jpg

ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Четыре из пяти дорог, которые были перекопаны для преграждения прохода техники ЧВК "Вагнер" в Липецкой области, уже восстановлены, сообщили в телеграм-канале правительства региона."Все пять участков дорог, на которых в Липецкой области были созданы преграды для продвижения техники, сегодня полностью восстановят. Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе", — сообщили в правительстве Липецкой области.По словам властей, ремонтировать дороги начали вечером в субботу 24 июня. "Сначала засыпали рвы песком и щебнем и открыли участки для движения транспорта. Сегодня рано утром приступили к асфальтированию", — говорится в сообщении.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/kursk-1880443244.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, попытка вооруженного мятежа