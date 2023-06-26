В Липецкой области восстановили четыре дороги, перекопанные в субботу
В Липецкой области восстановили четыре дороги, перекопанные из-за прохода "Группы Вагнера"
Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 26 июн - РИА Новости. Четыре из пяти дорог, которые были перекопаны для преграждения прохода техники ЧВК "Вагнер" в Липецкой области, уже восстановлены, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
"Все пять участков дорог, на которых в Липецкой области были созданы преграды для продвижения техники, сегодня полностью восстановят. Четыре участка уже готовы. К этому моменту работы ведутся на одной региональной трассе", — сообщили в правительстве Липецкой области.
По словам властей, ремонтировать дороги начали вечером в субботу 24 июня. "Сначала засыпали рвы песком и щебнем и открыли участки для движения транспорта. Сегодня рано утром приступили к асфальтированию", — говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.