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Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа - РИА Новости, 26.06.2023
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:19
россия
марат хуснуллин
михаил мишустин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". "Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Попытка вооруженного мятежа
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа