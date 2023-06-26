https://ria.ru/20230626/dorogi-1880453368.html

Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа

Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа - РИА Новости, 26.06.2023

Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:16

2023-06-26T13:16

2023-06-26T13:19

россия

марат хуснуллин

михаил мишустин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". "Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.

https://ria.ru/20230624/myatezh-1880222292.html

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россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, попытка вооруженного мятежа