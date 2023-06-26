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Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа - РИА Новости, 26.06.2023
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13:16 26.06.2023 (обновлено: 13:19 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/dorogi-1880453368.html
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа - РИА Новости, 26.06.2023
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:19
россия
марат хуснуллин
михаил мишустин
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон". "Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
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россия, марат хуснуллин, михаил мишустин, попытка вооруженного мятежа
Россия, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Попытка вооруженного мятежа
Хуснуллин проконтролирует восстановление дорог после попытки мятежа

Хуснуллин проконтролирует восстановление дорожных объектов после попытки мятежа

© РИА Новости / Ксения Головкова | Перейти в медиабанкАвтомобили на трассе М-4 "Дон"
Автомобили на трассе М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Ксения Головкова
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Автомобили на трассе М-4 "Дон" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль вопросы восстановления дорожных объектов, в том числе трассы "Дон".
«
"Марат Шакирзянович, прошу взять под контроль восстановление дорожных объектов", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия "вагнеровцев" преступной авантюрой, на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позднее пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в субботу сообщил, что глава ЧВК уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, является слово президента России.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Мятеж играет на руку внешним врагам России, заявил МИД
24 июня, 17:53
 
РоссияМарат ХуснуллинМихаил МишустинПопытка вооруженного мятежа
 
 
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