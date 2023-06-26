Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 26.06.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку
Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:23
2023-06-26T16:23
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540994_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_1128d15c1bb23be2eaafb67e478d83c4.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230626/donetsk-1880431472.html
https://ria.ru/20230626/obstrely-1880376356.html
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540994_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6aa48f0f46846c6e67c7dcfa06a47304.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Александровку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Александровке 23 натовских снаряда

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Вчера, 11:33
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
ВСУ выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку
Вчера, 00:42
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала