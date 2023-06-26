https://ria.ru/20230626/donetsk-1880519699.html

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку - РИА Новости, 26.06.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Александровку

Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:23

2023-06-26T16:23

2023-06-26T16:23

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 23 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10.00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 15.50 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 10.00 – населенный пункт Максимильяновка – населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР. В поселке отключено водоснабжение, а электричество из-за постоянных обстрелов бывает редко. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230626/donetsk-1880431472.html

https://ria.ru/20230626/obstrely-1880376356.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк