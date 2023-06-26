https://ria.ru/20230626/detsady-1880449520.html

Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году

Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году - РИА Новости, 26.06.2023

Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году

Один детский сад будет построен и четыре отремонтированы в Вологодской области на основании пожеланий жителей, сообщил председатель Законодательного собрания... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:59

2023-06-26T12:59

2023-06-26T12:59

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

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ВОЛОГДА, 26 июн — РИА Новости. Один детский сад будет построен и четыре отремонтированы в Вологодской области на основании пожеланий жителей, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко."В этом году планируется завершить строительство детского сада в Череповце. Еще четыре детских сада капитально отремонтируют в Белозерске, Сямже, Бабаеве и Шексне. Предложения по ремонтам дошкольных учреждений вошли в "Народную программу". Все этапы работ на контроле у депутатов Законодательного Собрания, муниципалитетов и общественников", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.Так, в этом году завершится строительство детского сада в Череповце на улице Сазонова на 204 места. Это будет трехэтажное здание с современным пищеблоком, медицинским блоком, физкультурным и музыкальным залами. В Белозерске к сентябрю обновят фасад, окна и наружные двери детсада "Ленок", также там приведут в порядок противопожарные выходы и крыльца. На ремонт выделено более 12 миллионов рублей. Примерно на пять миллионов больше обойдется капремонт детского сада №1 в Сямже. Здесь большая часть работ направлена на замену инженерных сетей. Помимо этого, обновляют охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и домофоны."В "Народную программу" вошел и возводящийся детский сад в Кириллове. Строительство этого объекта - по-настоящему долгожданное событие для всех жителей города. Раньше на территории национального парка "Русский Север" строить объекты было нельзя. После поправок в федеральный закон такой запрет был снят. Сад будет двухэтажным, в него уже в следующем году смогут пойти 145 малышей", - добавил Луценко.

https://ria.ru/20230524/blagoustroystvo-1873921289.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область