https://ria.ru/20230626/detsady-1880449520.html
Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году
Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году - РИА Новости, 26.06.2023
Луценко: пять детсадов построят на Вологодчине в этом году
Один детский сад будет построен и четыре отремонтированы в Вологодской области на основании пожеланий жителей, сообщил председатель Законодательного собрания... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:59
2023-06-26T12:59
2023-06-26T12:59
вологодская область
андрей луценко
вологодская область
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ВОЛОГДА, 26 июн — РИА Новости. Один детский сад будет построен и четыре отремонтированы в Вологодской области на основании пожеланий жителей, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко."В этом году планируется завершить строительство детского сада в Череповце. Еще четыре детских сада капитально отремонтируют в Белозерске, Сямже, Бабаеве и Шексне. Предложения по ремонтам дошкольных учреждений вошли в "Народную программу". Все этапы работ на контроле у депутатов Законодательного Собрания, муниципалитетов и общественников", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.Так, в этом году завершится строительство детского сада в Череповце на улице Сазонова на 204 места. Это будет трехэтажное здание с современным пищеблоком, медицинским блоком, физкультурным и музыкальным залами. В Белозерске к сентябрю обновят фасад, окна и наружные двери детсада "Ленок", также там приведут в порядок противопожарные выходы и крыльца. На ремонт выделено более 12 миллионов рублей. Примерно на пять миллионов больше обойдется капремонт детского сада №1 в Сямже. Здесь большая часть работ направлена на замену инженерных сетей. Помимо этого, обновляют охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и домофоны."В "Народную программу" вошел и возводящийся детский сад в Кириллове. Строительство этого объекта - по-настоящему долгожданное событие для всех жителей города. Раньше на территории национального парка "Русский Север" строить объекты было нельзя. После поправок в федеральный закон такой запрет был снят. Сад будет двухэтажным, в него уже в следующем году смогут пойти 145 малышей", - добавил Луценко.
https://ria.ru/20230524/blagoustroystvo-1873921289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей луценко, вологодская область
Вологодская область, Андрей Луценко, Вологодская область
ВОЛОГДА, 26 июн — РИА Новости. Один детский сад будет построен и четыре отремонтированы в Вологодской области на основании пожеланий жителей, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.
"В этом году планируется завершить строительство детского сада в Череповце
. Еще четыре детских сада капитально отремонтируют в Белозерске
, Сямже, Бабаеве и Шексне. Предложения по ремонтам дошкольных учреждений вошли в "Народную программу". Все этапы работ на контроле у депутатов Законодательного Собрания, муниципалитетов и общественников", - привели слова Луценко в пресс-службе регионального парламента.
Так, в этом году завершится строительство детского сада в Череповце на улице Сазонова на 204 места. Это будет трехэтажное здание с современным пищеблоком, медицинским блоком, физкультурным и музыкальным залами. В Белозерске к сентябрю обновят фасад, окна и наружные двери детсада "Ленок", также там приведут в порядок противопожарные выходы и крыльца. На ремонт выделено более 12 миллионов рублей. Примерно на пять миллионов больше обойдется капремонт детского сада №1 в Сямже. Здесь большая часть работ направлена на замену инженерных сетей. Помимо этого, обновляют охранную сигнализацию, систему видеонаблюдения и домофоны.
"В "Народную программу" вошел и возводящийся детский сад в Кириллове
. Строительство этого объекта - по-настоящему долгожданное событие для всех жителей города. Раньше на территории национального парка "Русский Север" строить объекты было нельзя. После поправок в федеральный закон такой запрет был снят. Сад будет двухэтажным, в него уже в следующем году смогут пойти 145 малышей", - добавил Луценко.
На Вологодчине благоустроят 144 двора в ближайшие три месяца