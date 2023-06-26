https://ria.ru/20230626/destabilizatsiya-1880600836.html

СМИ: ряд министров ЕС заявили, что дестабилизация России не в их интересах

СМИ: ряд министров ЕС заявили, что дестабилизация России не в их интересах - РИА Новости, 26.06.2023

СМИ: ряд министров ЕС заявили, что дестабилизация России не в их интересах

Ряд министров иностранных дел стран Евросоюза после мятежа Евгения Пригожина на прошлых выходных заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:41

2023-06-26T23:41

2023-06-26T23:41

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европа

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ряд министров иностранных дел стран Евросоюза после мятежа Евгения Пригожина на прошлых выходных заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на источники. "По словам источников, проинформированных о переговорах, в понедельник на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге некоторые из присутствовавших министров заявили, что дестабилизация России не в интересах Европы", - говорится в сообщении газеты. Кроме того, как пишет издание, по словам бывших и нынешних чиновников США, американские представители направили России на выходных дипломатические послания, в которых дали понять, что не причастны к событиям выходных и считают их внутренним делом РФ. Отмечается также, что они призвали Россию не применять ядерное оружие и не идти на эскалацию. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html

https://ria.ru/20230626/italiya-1880600229.html

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в мире, россия, евгений пригожин, евросоюз, владимир путин, белоруссия, европа, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко