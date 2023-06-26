https://ria.ru/20230626/daniya-1880480098.html

ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше

ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше - РИА Новости, 26.06.2023

ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше

Военно-воздушные силы Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 на два года раньше, что ускорит передачу истребителей F-16 Украине, сообщает Датское... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:01

2023-06-26T15:01

2023-06-26T15:01

f-16

нато

f-35

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дания

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 на два года раньше, что ускорит передачу истребителей F-16 Украине, сообщает Датское радио со ссылкой на минобороны королевства. Отмечается, что ранее датские ВВС планировали переход на F-35 в 2027 году, однако министерство обороны уведомило парламент о введении в эксплуатацию этих истребителей с 2025 года. "Мы можем поэтапно ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И, таким образом, сейчас мы находимся в ситуации, когда F-16 могут быть выведены из эксплуатации раньше", - приводит радио слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена. Как подчеркивается в сообщении Датского радио, решение министерства обороны страны "открывает путь" для передачи Киеву истребителей F-16. "Это не значит, что нельзя принять решение (о передаче самолетов Киеву - ред.) раньше. Но они (истребители F-16 - ред.) будут находиться в Дании до 2024 года", - отметил Поульсен. Ранее Поульсен сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230615/leopard-1878412275.html

https://ria.ru/20230320/konflikt-1859317904.html

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f-16, нато, f-35, украина, дания, в мире