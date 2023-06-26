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ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше - РИА Новости, 26.06.2023
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15:01 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/daniya-1880480098.html
ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше
ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше - РИА Новости, 26.06.2023
ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше
Военно-воздушные силы Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 на два года раньше, что ускорит передачу истребителей F-16 Украине, сообщает Датское... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:01
2023-06-26T15:01
f-16
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f-35
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дания
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 на два года раньше, что ускорит передачу истребителей F-16 Украине, сообщает Датское радио со ссылкой на минобороны королевства. Отмечается, что ранее датские ВВС планировали переход на F-35 в 2027 году, однако министерство обороны уведомило парламент о введении в эксплуатацию этих истребителей с 2025 года. "Мы можем поэтапно ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И, таким образом, сейчас мы находимся в ситуации, когда F-16 могут быть выведены из эксплуатации раньше", - приводит радио слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена. Как подчеркивается в сообщении Датского радио, решение министерства обороны страны "открывает путь" для передачи Киеву истребителей F-16. "Это не значит, что нельзя принять решение (о передаче самолетов Киеву - ред.) раньше. Но они (истребители F-16 - ред.) будут находиться в Дании до 2024 года", - отметил Поульсен. Ранее Поульсен сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230615/leopard-1878412275.html
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f-16, нато, f-35, украина, дания, в мире
F-16, НАТО, F-35, Украина, Дания, В мире
ВВС Дании выведут из эксплуатации истребители F-16 на два года раньше

Минобороны Дании: ВВС перейдут на F-35 на два года раньше для ускорения передачи ВСУ F-16

© Flickr / DVIDSHUBИстребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Flickr / DVIDSHUB
Истребители F-16 Fighting Falcon Королевских ВВС Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Военно-воздушные силы Дании проведут замену парка самолетов F-16 на F-35 на два года раньше, что ускорит передачу истребителей F-16 Украине, сообщает Датское радио со ссылкой на минобороны королевства.
Отмечается, что ранее датские ВВС планировали переход на F-35 в 2027 году, однако министерство обороны уведомило парламент о введении в эксплуатацию этих истребителей с 2025 года.
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"Мы можем поэтапно ввести F-35 в эксплуатацию раньше, чем планировалось. И, таким образом, сейчас мы находимся в ситуации, когда F-16 могут быть выведены из эксплуатации раньше", - приводит радио слова исполняющего обязанности министра обороны Дании Троелса Лунда Поульсена.
Как подчеркивается в сообщении Датского радио, решение министерства обороны страны "открывает путь" для передачи Киеву истребителей F-16.
«
"Это не значит, что нельзя принять решение (о передаче самолетов Киеву - ред.) раньше. Но они (истребители F-16 - ред.) будут находиться в Дании до 2024 года", - отметил Поульсен.
Ранее Поульсен сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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