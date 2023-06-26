Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:31 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/blinovskaya-1880414108.html
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 26.06.2023
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:31
2023-06-26T10:31
шоубиз
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_0:296:3041:2007_1920x0_80_0_0_a6e559ad08581975003d1df0c5c14c7b.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июня", - рассказал собеседник агентства. На прошлой неделе суд продлил до 26 июля домашний арест Блиновской, который она отбывает в своем подмосковном коттедже. На том заседании адвокат сообщила, что "королева марафонов" возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230622/srok-1879827895.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879528703_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e0f06e561e5c9f6156cc18438f458e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление ей домашнего ареста на один месяц

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июня", - рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе суд продлил до 26 июля домашний арест Блиновской, который она отбывает в своем подмосковном коттедже. На том заседании адвокат сообщила, что "королева марафонов" возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное.
По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Блогер Елена Блиновская на заседании Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года
22 июня, 16:18
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
 
ШоубизЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала