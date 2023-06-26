https://ria.ru/20230626/blinovskaya-1880414108.html
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 26.06.2023
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:31
2023-06-26T10:31
2023-06-26T10:31
шоубиз
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июня", - рассказал собеседник агентства. На прошлой неделе суд продлил до 26 июля домашний арест Блиновской, который она отбывает в своем подмосковном коттедже. На том заседании адвокат сообщила, что "королева марафонов" возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230622/srok-1879827895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Шоубиз, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской
Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление ей домашнего ареста на один месяц
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июня", - рассказал собеседник агентства.
На прошлой неделе суд продлил до 26 июля домашний арест Блиновской, который она отбывает в своем подмосковном коттедже. На том заседании адвокат сообщила, что "королева марафонов" возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное.
По данным СК
, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.
Двум соучастникам по делу Блиновской дали по три года
Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года.
Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.