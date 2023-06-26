https://ria.ru/20230626/blinovskaya-1880414108.html

Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской

Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской - РИА Новости, 26.06.2023

Защита обжаловала продление домашнего ареста Блиновской

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:31

2023-06-26T10:31

2023-06-26T10:31

шоубиз

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала постановление Пресненского суда Москвы о продлении ей срока домашнего ареста на один месяц по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба на постановление от 21 июня", - рассказал собеседник агентства. На прошлой неделе суд продлил до 26 июля домашний арест Блиновской, который она отбывает в своем подмосковном коттедже. На том заседании адвокат сообщила, что "королева марафонов" возместила около 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает всё, чтобы заплатить остальное. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 года налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, мужчине нельзя пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230622/srok-1879827895.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), происшествия