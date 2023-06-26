https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880539607.html

Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов

Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов - РИА Новости, 26.06.2023

Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов

Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:20

2023-06-26T17:20

2023-06-26T18:25

белоруссия

россия

хабаровский край

евросоюз

мс-21

ту-204

ту-214

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой Суперджет", заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол республики в России Дмитрий Крутой. "Есть договоренности по поставке компонентной элементной базы из Беларуси. Подписаны контракты на поставку 1300 компонентов и деталей для МС-21, 700-800 компонентов для Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована", — сказал дипломат.Кроме того, Минску интересно участие в программах по созданию самолетов "Сухой Суперджет". Пока сертифицировано обслуживание этих самолетов в Белоруссии, формируется программа по поставкам компонентной базы. "На встрече с губернатором Хабаровского края на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы договорились, что, возможно, в рамках поездки премьер-министра на Дальний Восток мы обязательно посетим Комсомольск-на-Амуре, посмотрим наши возможности по тематике "Сухой Суперджет" и обязательно должны подписать программу импортозамещения компонентной базы", — добавил собеседник агентства.Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции после начала военной операции на Украине. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и несколько других стран закрыли небо для российской авиации.SSJ100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в корпорацию "Иркут") сейчас работает над SSJ New — новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880474611.html

https://ria.ru/20230626/nefteprodukty-1880474116.html

белоруссия

россия

хабаровский край

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белоруссия, россия, хабаровский край, евросоюз, мс-21, ту-204, ту-214