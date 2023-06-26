Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов
Посол Крутой: Белоруссия будет поставлять тысячи компонентов для российских самолетов
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой Суперджет", заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол республики в России Дмитрий Крутой.
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"Есть договоренности по поставке компонентной элементной базы из Беларуси. Подписаны контракты на поставку 1300 компонентов и деталей для МС-21, 700-800 компонентов для Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована", — сказал дипломат.
Кроме того, Минску интересно участие в программах по созданию самолетов "Сухой Суперджет". Пока сертифицировано обслуживание этих самолетов в Белоруссии, формируется программа по поставкам компонентной базы.
"На встрече с губернатором Хабаровского края на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы договорились, что, возможно, в рамках поездки премьер-министра на Дальний Восток мы обязательно посетим Комсомольск-на-Амуре, посмотрим наши возможности по тематике "Сухой Суперджет" и обязательно должны подписать программу импортозамещения компонентной базы", — добавил собеседник агентства.
Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции после начала военной операции на Украине. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и несколько других стран закрыли небо для российской авиации.
SSJ100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в корпорацию "Иркут") сейчас работает над SSJ New — новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.