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Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов - РИА Новости, 26.06.2023
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17:20 26.06.2023 (обновлено: 18:25 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880539607.html
Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов
Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов - РИА Новости, 26.06.2023
Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов
Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:20
2023-06-26T18:25
белоруссия
россия
хабаровский край
евросоюз
мс-21
ту-204
ту-214
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой Суперджет", заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол республики в России Дмитрий Крутой. &quot;Есть договоренности по поставке компонентной элементной базы из Беларуси. Подписаны контракты на поставку 1300 компонентов и деталей для МС-21, 700-800 компонентов для Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована&quot;, — сказал дипломат.Кроме того, Минску интересно участие в программах по созданию самолетов "Сухой Суперджет". Пока сертифицировано обслуживание этих самолетов в Белоруссии, формируется программа по поставкам компонентной базы. "На встрече с губернатором Хабаровского края на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы договорились, что, возможно, в рамках поездки премьер-министра на Дальний Восток мы обязательно посетим Комсомольск-на-Амуре, посмотрим наши возможности по тематике "Сухой Суперджет" и обязательно должны подписать программу импортозамещения компонентной базы", — добавил собеседник агентства.Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции после начала военной операции на Украине. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и несколько других стран закрыли небо для российской авиации.SSJ100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в корпорацию "Иркут") сейчас работает над SSJ New — новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880474611.html
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белоруссия, россия, хабаровский край, евросоюз, мс-21, ту-204, ту-214
Белоруссия, Россия, Хабаровский край, Евросоюз, МС-21, Ту-204, Ту-214
Посол Белоруссии заявил о поставках компонентов для российских самолетов

Посол Крутой: Белоруссия будет поставлять тысячи компонентов для российских самолетов

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 авиакомпании ИрАэро - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Пассажирский самолет "Сухой Суперджет-100" авиакомпании "ИрАэро". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Белорусские предприятия будут поставлять в Россию тысячи компонентов для пассажирских самолетов МС-21, Ту-204 и Ту-2014, предполагается участие в проекте "Сухой Суперджет", заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол республики в России Дмитрий Крутой.
«

"Есть договоренности по поставке компонентной элементной базы из Беларуси. Подписаны контракты на поставку 1300 компонентов и деталей для МС-21, 700-800 компонентов для Ту-204 и Ту-214. Это базовая программа, которая на сегодняшний день уже согласована", — сказал дипломат.

Кроме того, Минску интересно участие в программах по созданию самолетов "Сухой Суперджет". Пока сертифицировано обслуживание этих самолетов в Белоруссии, формируется программа по поставкам компонентной базы.
"На встрече с губернатором Хабаровского края на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы договорились, что, возможно, в рамках поездки премьер-министра на Дальний Восток мы обязательно посетим Комсомольск-на-Амуре, посмотрим наши возможности по тематике "Сухой Суперджет" и обязательно должны подписать программу импортозамещения компонентной базы", — добавил собеседник агентства.
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Западные страны ввели жесткие антироссийские санкции после начала военной операции на Украине. В частности, ЕС запретил поставки гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и несколько других стран закрыли небо для российской авиации.
SSJ100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (входит в корпорацию "Иркут") сейчас работает над SSJ New — новой версией Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих.
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БелоруссияРоссияХабаровский крайЕвросоюзМС-21Ту-204Ту-214
 
 
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