https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880476507.html
Минск планирует использовать разные порты в России из-за санкций
Минск планирует использовать разные порты в России из-за санкций - РИА Новости, 26.06.2023
Минск планирует использовать разные порты в России из-за санкций
Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций планирует использовать для экспорта своих грузов широкую сеть морских... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:50
2023-06-26T14:50
2023-06-26T15:21
экономика
белоруссия
россия
нижний новгород
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71077/28/710772817_0:0:3573:2011_1920x0_80_0_0_64aa3f160553883461f41338b82c81cb.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций планирует использовать для экспорта своих грузов широкую сеть морских портов в России, а не один базовый порт, заявил РИА Новости в первом официальном интервью в должности посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой."На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол.Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
белоруссия
россия
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71077/28/710772817_458:0:3187:2047_1920x0_80_0_0_bab3cd62ae40457186d7aa873266392e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, россия, нижний новгород
Экономика, Белоруссия, Россия, Нижний Новгород
Минск планирует использовать разные порты в России из-за санкций
Посол Крутой заявил о планах использовать разные порты в России из-за санкций в Прибалтике
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия после закрытия доступа к морским портам в Прибалтике из-за западных санкций планирует использовать для экспорта своих грузов широкую сеть морских портов в России, а не один базовый порт, заявил РИА Новости в первом официальном интервью в должности посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"На самом деле я бы сейчас не говорил о некоем одном базовом порте для Белоруссии. Сегодня мы активно используем инфраструктуру 19 российских портов: от Санкт-Петербурга до Каспия. И мне такая диверсификация, если честно, нравится. Безусловно, нам нужны терминалы для экспорта того же калия или нефтепродуктов, как базовых наших грузов, но и здесь тоже есть несколько вариантов – использовать порты от Санкт-Петербурга до Мурманска. То, что мы сегодня не складываем яйца в одну корзину и не зацикливаемся на одном базовом, как вы сказали, порте, это, наверное, правильная стратегия, и мы будем ее поддерживать", - сказал посол.
Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути
Он добавил, что за полтора года российские порты полностью заменили для белорусского экспорта ранее использовавшиеся порты в Прибалтике.