Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта
Посол Крутой заявил о восстановлении докризисного экспорта калия и нефтепродуктов
© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для этих белорусских товаров, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Сейчас из-за того, что санкции вызвали рост, резкий всплеск цен на калийные удобрения в условиях дефицита на многих традиционных рынках этого товара, по валютной выручке фактически все (выпавшие из-за санкций экспортные – ред.) объемы уже компенсированы. По физическим поставкам работа все еще продолжается. Я думаю, что в этом году мы выйдем на уровень 80-90% докризисных объемов по тоннажу", - заявил Крутой.
Он добавил, что в Минске по нефтепродуктам в этом году тоже ожидают "полное восстановление", за что он отдельно отметил помощь российского рынка.
По его словам, "с учётом того, что рынки ЕС для (белорусских – ред.) нефтепродуктов и калия закрыты полностью, сейчас поставок туда нет вообще, в первую очередь поставки перенаправлены в азиатские страны". "Мы также ожидаем роста поставок в Африку... Сейчас думаем над логистическим хабом, который мог бы распределять удобрения в страны африканского континента", - сообщил Крутой.
Он отметил, что в этом году в Минске ожидают полного восстановления спроса в Латинской Америке с учетом поиска новых финансовых и логистических схем.