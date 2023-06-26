https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880474611.html

Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта

Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта - РИА Новости, 26.06.2023

Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта

Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:41

2023-06-26T14:41

2023-06-26T14:41

экономика

цены на нефть

минск

белоруссия

евросоюз

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для этих белорусских товаров, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Сейчас из-за того, что санкции вызвали рост, резкий всплеск цен на калийные удобрения в условиях дефицита на многих традиционных рынках этого товара, по валютной выручке фактически все (выпавшие из-за санкций экспортные – ред.) объемы уже компенсированы. По физическим поставкам работа все еще продолжается. Я думаю, что в этом году мы выйдем на уровень 80-90% докризисных объемов по тоннажу", - заявил Крутой. Он добавил, что в Минске по нефтепродуктам в этом году тоже ожидают "полное восстановление", за что он отдельно отметил помощь российского рынка. По его словам, "с учётом того, что рынки ЕС для (белорусских – ред.) нефтепродуктов и калия закрыты полностью, сейчас поставок туда нет вообще, в первую очередь поставки перенаправлены в азиатские страны". "Мы также ожидаем роста поставок в Африку... Сейчас думаем над логистическим хабом, который мог бы распределять удобрения в страны африканского континента", - сообщил Крутой. Он отметил, что в этом году в Минске ожидают полного восстановления спроса в Латинской Америке с учетом поиска новых финансовых и логистических схем.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

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экономика, цены на нефть, минск, белоруссия, евросоюз, россия