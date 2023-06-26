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Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта - РИА Новости, 26.06.2023
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14:41 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880474611.html
Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта
Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта - РИА Новости, 26.06.2023
Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта
Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:41
2023-06-26T14:41
экономика
цены на нефть
минск
белоруссия
евросоюз
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для этих белорусских товаров, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Сейчас из-за того, что санкции вызвали рост, резкий всплеск цен на калийные удобрения в условиях дефицита на многих традиционных рынках этого товара, по валютной выручке фактически все (выпавшие из-за санкций экспортные – ред.) объемы уже компенсированы. По физическим поставкам работа все еще продолжается. Я думаю, что в этом году мы выйдем на уровень 80-90% докризисных объемов по тоннажу", - заявил Крутой. Он добавил, что в Минске по нефтепродуктам в этом году тоже ожидают "полное восстановление", за что он отдельно отметил помощь российского рынка. По его словам, "с учётом того, что рынки ЕС для (белорусских – ред.) нефтепродуктов и калия закрыты полностью, сейчас поставок туда нет вообще, в первую очередь поставки перенаправлены в азиатские страны". "Мы также ожидаем роста поставок в Африку... Сейчас думаем над логистическим хабом, который мог бы распределять удобрения в страны африканского континента", - сообщил Крутой. Он отметил, что в этом году в Минске ожидают полного восстановления спроса в Латинской Америке с учетом поиска новых финансовых и логистических схем.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
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экономика, цены на нефть, минск, белоруссия, евросоюз, россия
Экономика, Цены на нефть, Минск, Белоруссия, Евросоюз, Россия
Посол Белоруссии заявил о восстановлении досанкционного экспорта

Посол Крутой заявил о восстановлении докризисного экспорта калия и нефтепродуктов

© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия в текущем году почти восстановит объем экспорта калийных удобрений и полностью – нефтепродуктов после закрытия на фоне санкций европейского рынка для этих белорусских товаров, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"Сейчас из-за того, что санкции вызвали рост, резкий всплеск цен на калийные удобрения в условиях дефицита на многих традиционных рынках этого товара, по валютной выручке фактически все (выпавшие из-за санкций экспортные – ред.) объемы уже компенсированы. По физическим поставкам работа все еще продолжается. Я думаю, что в этом году мы выйдем на уровень 80-90% докризисных объемов по тоннажу", - заявил Крутой.
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Он добавил, что в Минске по нефтепродуктам в этом году тоже ожидают "полное восстановление", за что он отдельно отметил помощь российского рынка.
По его словам, "с учётом того, что рынки ЕС для (белорусских – ред.) нефтепродуктов и калия закрыты полностью, сейчас поставок туда нет вообще, в первую очередь поставки перенаправлены в азиатские страны". "Мы также ожидаем роста поставок в Африку... Сейчас думаем над логистическим хабом, который мог бы распределять удобрения в страны африканского континента", - сообщил Крутой.
Он отметил, что в этом году в Минске ожидают полного восстановления спроса в Латинской Америке с учетом поиска новых финансовых и логистических схем.
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