https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути

Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути - РИА Новости, 26.06.2023

Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути

Белоруссия заинтересована в участии в проекте по развитию перевозок по Северному морскому пути, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:26

2023-06-26T14:26

2023-06-26T14:27

экономика

белоруссия

россия

дальний восток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806398996_0:41:953:577_1920x0_80_0_0_6048cf1e764317d397b449a2178055a7.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в участии в проекте по развитию перевозок по Северному морскому пути, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Безусловно, не хватает Дальнего Востока, не хватает Севморпути, новых каналов, которыми сейчас активно занимается сама Россия. Сейчас строится ледокольный флот, и задание президента России - обеспечить 140 миллионов тонн грузоперевозок. Конечно, мы очень хотим участвовать в этом проекте, потому что это позволит сократить сроки доставки наших товаров на Дальний Восток и в Китай в два раза", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880467301.html

белоруссия

россия

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, белоруссия, россия, дальний восток