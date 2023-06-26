https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html
Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути
Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути - РИА Новости, 26.06.2023
Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути
Белоруссия заинтересована в участии в проекте по развитию перевозок по Северному морскому пути, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:26
2023-06-26T14:26
2023-06-26T14:27
экономика
белоруссия
россия
дальний восток
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в участии в проекте по развитию перевозок по Северному морскому пути, заявил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Безусловно, не хватает Дальнего Востока, не хватает Севморпути, новых каналов, которыми сейчас активно занимается сама Россия. Сейчас строится ледокольный флот, и задание президента России - обеспечить 140 миллионов тонн грузоперевозок. Конечно, мы очень хотим участвовать в этом проекте, потому что это позволит сократить сроки доставки наших товаров на Дальний Восток и в Китай в два раза", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880467301.html
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экономика, белоруссия, россия, дальний восток
Экономика, Белоруссия, Россия, Дальний Восток
Посол Белоруссии заявил о желании поставлять товары в Китай по Севморпути
Посол Белоруссии заявил о заинтересованности страны поставлять товары в КНР по Севморпути