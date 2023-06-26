https://ria.ru/20230626/avtoperevozki-1880475969.html

Минск и Москва начнут либерализацию автоперевозок, заявил посол

Минск и Москва начнут либерализацию автоперевозок, заявил посол - РИА Новости, 26.06.2023

Минск и Москва начнут либерализацию автоперевозок, заявил посол

Белоруссия и Россия договорились, что 2024 года начнут реализацию четырехступенчатого плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:47

2023-06-26T14:47

2023-06-26T14:47

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россия

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снг

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Белоруссия и Россия договорились, что 2024 года начнут реализацию четырехступенчатого плана по либерализации международных автоперевозок в третьи страны, сообщил РИА Новости в первом интервью в должности посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "Тема транспортного соглашения – безразрешительная система по транзиту наших грузов в третьи страны. Между Беларусью и Россией все эти разрешения (на автоперевозки грузов – ред.) отменены. С третьими странами – пока нет. В результате длительных дискуссий и дебатов достигнута договоренность, что будет реализована четырехступенчатая система", - сказал посол. Он уточнил, что "с 1 января 2024 года будут отменены эти разрешения с Сербией и Балканскими странами, с 2025 года – в рамках всех стран СНГ, с 2026 года - со всеми странами ЕС и Великобританией, и с 2030 года - вообще со всеми странами". "К сожалению, сегодня эта разрешительная система выглядит огромным анахронизмом и негативно влияет в условиях санкций на работу наших автоперевозчиков в России и Белоруссии", - подчеркнул дипломат. Он также обратил внимание на обсуждение темы разрешения для белорусских автоперевозчиков осуществлять каботажные перевозки в России. "По каботажу еще одна сложная тема, которая обсуждается много лет. Первое – инвестиционный каботаж. Это перевозки строительных грузов, материалов в рамках реализации инвестиционных проектов на территории двух стран. Инвестиционный каботаж будет разрешен сразу, буквально с момента подписания соглашения. Это касается и новых территорий Российской Федерации, работы в рамках их восстановления, перевозки грузов. Там каботаж тоже будет разрешен", - продолжил Крутой. Он добавил, что "сейчас по закону Российской Федерации дата отмены каботажа – 1 марта 2025 года". "Мне очень бы хотелось, чтобы хотя бы одна каботажная перевозка с основными регионами России была разрешена с середины следующего года. Но окончательное решение за нашими регуляторами, за министрами", - подчеркнул Крутой. Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщал в марте, что Минск и Москва могут в первом полугодии 2023 года подписать соглашения о поэтапном переходе на безразрешительные автоперевозки и о выравнивании авиатарифов. Он пояснял, что это те два вопроса в транспортной сфере, касающиеся условий работы авиации и автоперевозчиков, которые Минск и Москва должны решить в 2023 году в рамках интеграционных союзных программ.

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880474611.html

https://ria.ru/20230626/belorussiya-1880472338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, белоруссия, минск, евросоюз, снг