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Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка - РИА Новости, 26.06.2023
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06:39 26.06.2023 (обновлено: 13:14 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/avstraliya-1880385834.html
Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка
Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка - РИА Новости, 26.06.2023
Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка
Верховный суд Австралии отклонил попытку Москвы оспорить одностороннее расторжение договора аренды земельного участка под строительство нового здания российской РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:39
2023-06-26T13:14
австралия
россия
в мире
канберра
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Верховный суд Австралии отклонил попытку Москвы оспорить одностороннее расторжение договора аренды земельного участка под строительство нового здания российской дипмиссии, передает телеканал ABC News."Судья Верховного суда Джейн Жаго отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идет какое-либо судебное разбирательство. Судья Жаго заявила суду, что закон парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остается в силе", — говорится в сообщении.Телеканал отметил, что перспектива оспаривания самого закона пока не ясна, так как из-за ситуации в России в выходные юристы, участвовавшие в этом деле, "не смогли получить инструкции".В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении договора аренды участка под дипмиссию. Но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным, после чего парламент страны принял специальный закон, который отменил аренду. В пятницу, 23 июня, посольство опротестовало это решение в Верховном суде.Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе увязал принятие закона о расторжении аренды с ситуацией на Украине. Посольство России назвало сложившуюся ситуацию шагом к разрушению двусторонних отношений.На спорной территории уже построено здание консульского отдела, но, как сообщили РИА Новости в посольстве, оно не функционирует.
https://ria.ru/20230624/avstraliya-1880128476.html
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австралия, россия, в мире, канберра
Австралия, Россия, В мире, Канберра
Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде участка

ABC News: Верховный суд Австралии отклонил апелляцию России по аренде на здание посольства

© AFP 2023 / YOANN CAMBEFORTУчасток, который был предназначен под строительство нового здания посольства РФ в Канберре
Участок, который был предназначен под строительство нового здания посольства РФ в Канберре - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / YOANN CAMBEFORT
Участок, который был предназначен под строительство нового здания посольства РФ в Канберре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Верховный суд Австралии отклонил попытку Москвы оспорить одностороннее расторжение договора аренды земельного участка под строительство нового здания российской дипмиссии, передает телеканал ABC News.
"Судья Верховного суда Джейн Жаго отклонила апелляцию России о судебном запрете, который не позволил бы Содружеству наций войти на спорную землю, пока идет какое-либо судебное разбирательство. Судья Жаго заявила суду, что закон парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остается в силе", — говорится в сообщении.
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Телеканал отметил, что перспектива оспаривания самого закона пока не ясна, так как из-за ситуации в России в выходные юристы, участвовавшие в этом деле, "не смогли получить инструкции".
В августе 2022 года администрация столичной территории в Канберре уведомила Россию о расторжении договора аренды участка под дипмиссию. Но 31 мая Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным, после чего парламент страны принял специальный закон, который отменил аренду. В пятницу, 23 июня, посольство опротестовало это решение в Верховном суде.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе увязал принятие закона о расторжении аренды с ситуацией на Украине. Посольство России назвало сложившуюся ситуацию шагом к разрушению двусторонних отношений.
На спорной территории уже построено здание консульского отдела, но, как сообщили РИА Новости в посольстве, оно не функционирует.
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