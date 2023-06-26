https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html

Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС

Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС - РИА Новости, 26.06.2023

Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС

Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:03

2023-06-26T20:03

2023-06-26T21:53

черное море

россия

су-27

великобритания

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной."Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", — говорится в публикации.В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС."При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.

https://ria.ru/20230525/istrebiteli-1874185997.html

https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html

черное море

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Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ 2023-06-26T20:03 true PT0M13S

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черное море, россия, су-27, великобритания