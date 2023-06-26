https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС - РИА Новости, 26.06.2023
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:03
2023-06-26T20:03
2023-06-26T21:53
черное море
россия
су-27
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577794_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f66d0e4adaedd743993afc27fb0c0d43.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной."Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", — говорится в публикации.В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС."При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
https://ria.ru/20230525/istrebiteli-1874185997.html
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
черное море
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880577794_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_976810cfe4cd12228668bef3fc18ee9a.jpg
Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ
Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ
2023-06-26T20:03
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, су-27, великобритания
Черное море, Россия, Су-27, Великобритания
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
Су-27 перехватили самолет-разведчик и два британских истребителя над Черным морем