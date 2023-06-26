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Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС - РИА Новости, 26.06.2023
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20:03 26.06.2023 (обновлено: 21:53 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/aviatsiya-1880575346.html
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС - РИА Новости, 26.06.2023
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС
Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:03
2023-06-26T21:53
черное море
россия
су-27
великобритания
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной.&quot;Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели&quot;, — говорится в публикации.В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС."При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Российские самолеты благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
https://ria.ru/20230525/istrebiteli-1874185997.html
https://ria.ru/20230415/tof-1865491477.html
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Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ
Перехват британских самолетов. Видео Минобороны РФ
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черное море, россия, су-27, великобритания
Черное море, Россия, Су-27, Великобритания
Истребители перехватили над Черным морем три самолета британских ВВС

Су-27 перехватили самолет-разведчик и два британских истребителя над Черным морем

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Два российских Су-27 перехватили над Черным морем самолет-разведчик RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании, сообщили в Национальном центре управления обороной.
«

"Двадцать шестого июня 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе Российской Федерации три воздушные цели", — говорится в публикации.

В воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО. Они идентифицировали воздушные цели — три самолета британских ВВС.
"При приближении российских истребителей иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
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Полет истребителей Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства.
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