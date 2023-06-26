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Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной"... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:12
2023-06-26T06:12
2023-06-26T06:16
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки Вооруженных сил России. "У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил собеседник агентства. По его словам, в частности, под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают свои передовые позиции. "Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР. Наша задача — это наблюдение и корректировка артиллерии. Если нет возможности летать с БПЛА, наблюдаем глазами с помощью тепловизоров", — добавил боец. Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
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артемовск, донбасс, донецк, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донбасс, Донецк, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Разведчик: ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону, в основном работает артиллерия
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки Вооруженных сил России.
"У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в частности, под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают свои передовые позиции.
"Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР. Наша задача — это наблюдение и корректировка артиллерии. Если нет возможности летать с БПЛА, наблюдаем глазами с помощью тепловизоров", — добавил боец.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
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