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Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:12 26.06.2023 (обновлено: 06:16 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/artemovsk-1880385250.html
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 26.06.2023
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском
Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной"... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T06:12
2023-06-26T06:16
специальная военная операция на украине
артемовск
донбасс
донецк
вооруженные силы рф
безопасность
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АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки Вооруженных сил России. "У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил собеседник агентства. По его словам, в частности, под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают свои передовые позиции. "Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР. Наша задача — это наблюдение и корректировка артиллерии. Если нет возможности летать с БПЛА, наблюдаем глазами с помощью тепловизоров", — добавил боец. Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
https://ria.ru/20230626/spetsoperatsiya-1880383351.html
артемовск
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артемовск, донбасс, донецк, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донбасс, Донецк, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российский разведчик рассказал о глухой обороне ВСУ под Артемовском

Разведчик: ВСУ под Артемовском ушли в глухую оборону, в основном работает артиллерия

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 26 июн — РИА Новости. Украинские войска не ведут наступательных действий на Артемовск, они заняли оборону, рассказал РИА Новости разведчик 150-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки Вооруженных сил России.
"У них активных наступательных действий нет, в основном работает артиллерия. Они понимают, что мы находимся выше, то есть если они пойдут, то у них немного вариантов", — отметил собеседник агентства.
По его словам, в частности, под огневым контролем находится дорога, по которой ВСУ снабжают свои передовые позиции.
"Это дорога, ведущая в Артемовск, как они сами назвали — в ад. То есть если появляется машина, по ней отрабатывает ПТУР. Наша задача — это наблюдение и корректировка артиллерии. Если нет возможности летать с БПЛА, наблюдаем глазами с помощью тепловизоров", — добавил боец.
Артемовск — город в Донбассе к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории ДНР. Его освободили 20 мая 2023 года. Артемовск полностью находится под контролем российских войск.
Группировка Юг ВС РФ об успехах в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонбассДонецкВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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