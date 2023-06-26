Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
13:16 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/apparat-1880453243.html
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации
Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:16
надежные люди
дальневосточный федеральный университет
приморский край
владивосток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815083810_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_24dd9283e07645e2cc9c4d879c0a7843.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для реабилитации участников спецоперации в медучреждениях Приморского края, сообщили в вузе. "Волонтеры Дальневосточного федерального университета объявили сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции в медицинских учреждениях Владивостока и Приморского края... В данный момент волонтеры ДВФУ собирают средства... на покупку аппарата для вакуумной терапии ПВТ-200 и расходные материалы к нему (пленки, губки, соединительные трубки)", - говорится в сообщении на сайте университета. Необходимая сумма предварительно оценивается в приблизительно 160 тысяч рублей, отметили в ДВФУ. Собранные средства будут переданы фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который покупает медицинское оборудование и расходные материалы, позволяющие ускорить реабилитацию участников боевых действий. Вакуумная терапия ран - создание отрицательного давления вокруг раны с целью стимулировать ее очищение и заживление.
https://ria.ru/20230623/pomosch-1880064594.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815083810_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_3f297e8efcc995e8437cf89d01d449d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальневосточный федеральный университет, приморский край, владивосток
Надежные люди, Дальневосточный федеральный университет, Приморский край, Владивосток
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации

Волонтеры ДВФУ собирают средства на аппарат вакуумной терапии для реабилитации бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛоготип ДВФУ
Логотип ДВФУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для реабилитации участников спецоперации в медучреждениях Приморского края, сообщили в вузе.
"Волонтеры Дальневосточного федерального университета объявили сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции в медицинских учреждениях Владивостока и Приморского края... В данный момент волонтеры ДВФУ собирают средства... на покупку аппарата для вакуумной терапии ПВТ-200 и расходные материалы к нему (пленки, губки, соединительные трубки)", - говорится в сообщении на сайте университета.
Необходимая сумма предварительно оценивается в приблизительно 160 тысяч рублей, отметили в ДВФУ. Собранные средства будут переданы фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который покупает медицинское оборудование и расходные материалы, позволяющие ускорить реабилитацию участников боевых действий.
Вакуумная терапия ран - создание отрицательного давления вокруг раны с целью стимулировать ее очищение и заживление.
Рязанский предприниматель оправил в зону СВО более 10 машин и квадроциклов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Рязанский предприниматель отправил в зону спецоперации более десяти машин
23 июня, 17:42
 
Надежные людиДальневосточный федеральный университетПриморский крайВладивосток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала