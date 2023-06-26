https://ria.ru/20230626/apparat-1880453243.html
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации
Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:16
2023-06-26T13:16
надежные люди
дальневосточный федеральный университет
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для реабилитации участников спецоперации в медучреждениях Приморского края, сообщили в вузе. "Волонтеры Дальневосточного федерального университета объявили сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции в медицинских учреждениях Владивостока и Приморского края... В данный момент волонтеры ДВФУ собирают средства... на покупку аппарата для вакуумной терапии ПВТ-200 и расходные материалы к нему (пленки, губки, соединительные трубки)", - говорится в сообщении на сайте университета. Необходимая сумма предварительно оценивается в приблизительно 160 тысяч рублей, отметили в ДВФУ. Собранные средства будут переданы фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который покупает медицинское оборудование и расходные материалы, позволяющие ускорить реабилитацию участников боевых действий. Вакуумная терапия ран - создание отрицательного давления вокруг раны с целью стимулировать ее очищение и заживление.
https://ria.ru/20230623/pomosch-1880064594.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальневосточный федеральный университет, приморский край, владивосток
Надежные люди, Дальневосточный федеральный университет, Приморский край, Владивосток
Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации
Волонтеры ДВФУ собирают средства на аппарат вакуумной терапии для реабилитации бойцов СВО
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для реабилитации участников спецоперации в медучреждениях Приморского края, сообщили в вузе.
"Волонтеры Дальневосточного федерального университета объявили сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции в медицинских учреждениях Владивостока
и Приморского края... В данный момент волонтеры ДВФУ собирают средства... на покупку аппарата для вакуумной терапии ПВТ-200 и расходные материалы к нему (пленки, губки, соединительные трубки)", - говорится в сообщении на сайте университета.
Необходимая сумма предварительно оценивается в приблизительно 160 тысяч рублей, отметили в ДВФУ. Собранные средства будут переданы фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который покупает медицинское оборудование и расходные материалы, позволяющие ускорить реабилитацию участников боевых действий.
Вакуумная терапия ран - создание отрицательного давления вокруг раны с целью стимулировать ее очищение и заживление.
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