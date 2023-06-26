https://ria.ru/20230626/apparat-1880453243.html

Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации

Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023

Волонтеры ДВФУ собирают средства на реабилитацию бойцов спецоперации

Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:16

2023-06-26T13:16

2023-06-26T13:16

надежные люди

дальневосточный федеральный университет

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн - РИА Новости. Волонтеры Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начали сбор средств на покупку аппарата вакуумной терапии ран и расходных материалов к нему для реабилитации участников спецоперации в медучреждениях Приморского края, сообщили в вузе. "Волонтеры Дальневосточного федерального университета объявили сбор средств на реабилитацию участников специальной военной операции в медицинских учреждениях Владивостока и Приморского края... В данный момент волонтеры ДВФУ собирают средства... на покупку аппарата для вакуумной терапии ПВТ-200 и расходные материалы к нему (пленки, губки, соединительные трубки)", - говорится в сообщении на сайте университета. Необходимая сумма предварительно оценивается в приблизительно 160 тысяч рублей, отметили в ДВФУ. Собранные средства будут переданы фонду помощи инвалидам и ветеранам боевых действий "Своих не бросаем", который покупает медицинское оборудование и расходные материалы, позволяющие ускорить реабилитацию участников боевых действий. Вакуумная терапия ран - создание отрицательного давления вокруг раны с целью стимулировать ее очищение и заживление.

https://ria.ru/20230623/pomosch-1880064594.html

приморский край

владивосток

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дальневосточный федеральный университет, приморский край, владивосток