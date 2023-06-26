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В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом - РИА Новости, 26.06.2023
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15:20 26.06.2023 (обновлено: 16:36 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/aleksandriya-1880487039.html
В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом
В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом - РИА Новости, 26.06.2023
В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом
В египетской Александрии обрушился многоэтажный жилой дом, сообщила РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:20
2023-06-26T16:36
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египет
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КАИР, 26 июн — РИА Новости. В египетской Александрии обрушился многоэтажный жилой дом, сообщила РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира Тахью. &quot;По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них незначительные травмы. Разбор завалов и поиск пропавших под обрушившимся зданием продолжаются&quot;, — сказала она.Как пояснила Тахью, дом состоит из 12 жилых этажей и двух коммерческих.По ее словам, сейчас трудно подсчитать число жертв или пострадавших, так как здание скорее представляет собой апарт-отель, квартиры в котором сдаются отдыхающим в зависимости от срока их пребывания.По информации газеты Youm7, инцидент произошел в районе Сиди-Бишр на востоке города. При обрушении большое число проживающих в доме людей и посетителей расположенного в нем супермаркета попали под завалы.Также повреждения получили несколько автомобилей.Согласно заявлению египетской Генпрокуратуры, глава ведомства Хамада ас-Сауи поручил начал расследование обстоятельств обрушения дома.
https://ria.ru/20230409/marsel-1864031152.html
https://ria.ru/20230609/obrushenie-1877133702.html
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в мире, александрия, египет
В мире, Александрия, Египет
В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом

В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом, под завалами большое число людей

© РИА НовостиМесто обрушения дома в Александрии
Место обрушения дома в Александрии
© РИА Новости
Место обрушения дома в Александрии
Читать ria.ru в
КАИР, 26 июн — РИА Новости. В египетской Александрии обрушился многоэтажный жилой дом, сообщила РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира Тахью.
«

"По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них незначительные травмы. Разбор завалов и поиск пропавших под обрушившимся зданием продолжаются", — сказала она.

Как пояснила Тахью, дом состоит из 12 жилых этажей и двух коммерческих.
По ее словам, сейчас трудно подсчитать число жертв или пострадавших, так как здание скорее представляет собой апарт-отель, квартиры в котором сдаются отдыхающим в зависимости от срока их пребывания.
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По информации газеты Youm7, инцидент произошел в районе Сиди-Бишр на востоке города. При обрушении большое число проживающих в доме людей и посетителей расположенного в нем супермаркета попали под завалы.
Также повреждения получили несколько автомобилей.
Согласно заявлению египетской Генпрокуратуры, глава ведомства Хамада ас-Сауи поручил начал расследование обстоятельств обрушения дома.
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