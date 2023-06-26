https://ria.ru/20230626/aleksandriya-1880487039.html

В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом

В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом - РИА Новости, 26.06.2023

В египетской Александрии обрушился многоэтажный дом

В египетской Александрии обрушился многоэтажный жилой дом, сообщила РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:20

2023-06-26T15:20

2023-06-26T16:36

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КАИР, 26 июн — РИА Новости. В египетской Александрии обрушился многоэтажный жилой дом, сообщила РИА Новости заместитель главы департамента здравоохранения провинции Александрия Амира Тахью. "По предварительным данным, пострадали четыре человека, у них незначительные травмы. Разбор завалов и поиск пропавших под обрушившимся зданием продолжаются", — сказала она.Как пояснила Тахью, дом состоит из 12 жилых этажей и двух коммерческих.По ее словам, сейчас трудно подсчитать число жертв или пострадавших, так как здание скорее представляет собой апарт-отель, квартиры в котором сдаются отдыхающим в зависимости от срока их пребывания.По информации газеты Youm7, инцидент произошел в районе Сиди-Бишр на востоке города. При обрушении большое число проживающих в доме людей и посетителей расположенного в нем супермаркета попали под завалы.Также повреждения получили несколько автомобилей.Согласно заявлению египетской Генпрокуратуры, глава ведомства Хамада ас-Сауи поручил начал расследование обстоятельств обрушения дома.

https://ria.ru/20230409/marsel-1864031152.html

https://ria.ru/20230609/obrushenie-1877133702.html

александрия

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, александрия, египет