https://ria.ru/20230626/aeroport-1880569413.html

В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта

В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта - РИА Новости, 26.06.2023

В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта

Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:14

2023-06-26T19:14

2023-06-26T20:16

минеральные воды

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

россия

махачкала

грозный

туризм

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП, сообщила Росавиация."В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы", — рассказали в ведомстве.На ВПП произошло вспучивание с растрескиванием поверхности, возникшее, вероятно, из-за высоких температур.В целях безопасности работу аэропорта временно приостановили, рейсы в Минеральные Воды перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.Службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта, также приняты все необходимые меры для устранения повреждения ВПП. Эксплуатационную готовность взлётно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по мск.

https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html

минеральные воды

россия

махачкала

грозный

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, махачкала, грозный