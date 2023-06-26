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В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта - РИА Новости, 26.06.2023
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Туризм
 
19:14 26.06.2023 (обновлено: 20:16 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/aeroport-1880569413.html
В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта
В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта - РИА Новости, 26.06.2023
В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта
Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП, сообщила Росавиация. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:14
2023-06-26T20:16
минеральные воды
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
россия
махачкала
грозный
туризм
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП, сообщила Росавиация.&quot;В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы&quot;, — рассказали в ведомстве.На ВПП произошло вспучивание с растрескиванием поверхности, возникшее, вероятно, из-за высоких температур.В целях безопасности работу аэропорта временно приостановили, рейсы в Минеральные Воды перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.Службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта, также приняты все необходимые меры для устранения повреждения ВПП. Эксплуатационную готовность взлётно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по мск.
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
минеральные воды
россия
махачкала
грозный
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минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, россия, махачкала, грозный
Минеральные Воды, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Россия, Махачкала, Грозный, Туризм
В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта

Росавиация закрыла аэропорт Минеральных Вод из-за частичного разрушения ВПП

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды"
Самолет в аэропорту Минеральные воды - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Самолет в аэропорту "Минеральные воды". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за дефекта на ВПП, сообщила Росавиация.
«

"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочный полосы", — рассказали в ведомстве.

На ВПП произошло вспучивание с растрескиванием поверхности, возникшее, вероятно, из-за высоких температур.
В целях безопасности работу аэропорта временно приостановили, рейсы в Минеральные Воды перенаправили в Махачкалу, Грозный, Владикавказ и Ставрополь.
Службы аэропорта приступили к восстановлению выявленного дефекта, также приняты все необходимые меры для устранения повреждения ВПП. Эксплуатационную готовность взлётно-посадочной полосы ожидается восстановить к 23:00 часам по мск.
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ТуризмМинеральные ВодыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРоссияМахачкалаГрозный
 
 
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