https://ria.ru/20230626/adygeya-1880572930.html

Адыгея направит 1,3 миллиарда рублей на сельские детсады и дома культуры

Адыгея направит 1,3 миллиарда рублей на сельские детсады и дома культуры - РИА Новости, 26.06.2023

Адыгея направит 1,3 миллиарда рублей на сельские детсады и дома культуры

Адыгея в 2023 году направит 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 28 зданий школ, домов культуры и других объектов инфраструктуры на селе,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:44

2023-06-26T19:44

2023-06-26T19:44

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

экономика

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МАЙКОП, 26 июн - РИА Новости. Адыгея в 2023 году направит 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 28 зданий школ, домов культуры и других объектов инфраструктуры на селе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание республиканского кабмина по вопросам исполнения стратегических президентских инициатив, госпрограмм и нацпроектов. По данным властей региона, общий объём финансирования реализуемых в Адыгее мероприятий по нацпроектам и госпрограммам в текущем году составляет более 20 миллиардов рублей. Заключение контрактов по ним с подрядчиками практически завершено, а кассовое исполнение достигло 39%.Отдельно Кумпилов проверил исполнение программы комплексного развитие сельских территорий, которая направлена на совершенствования социальной инфраструктуры на селе."В этом году по госпрограмме планируется направить около 1,3 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и капремонт 28 зданий соцучреждений и объектов инфраструктуры. Часть проектов уже находится на завершающей стадии. Среди них – детские сады по 120 мест в поселке Зарево и ауле Пшичо, строительство сельского дома в ауле Хатажукай", - говорится в сообщении.Глава республики обратил внимание кабмина на необходимость соблюдения сроков при реализации госпрограмм."Зачастую причиной замечаний является несогласованность действий различных служб и ведомств. У нас есть положительный опыт по возведению многих объектов, нужно активно его перенимать. При реализации новых проектов заранее продумывать всю логистику и благоустройство возле новых объектов строительства. Все сдаваемые социально значимые объекты должны быть максимально удобными, комфортными и работать на благо жителей", – отметил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20230601/nagrazhdenie-1875488330.html

https://ria.ru/20230529/obrazovanie-1874885550.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мурат кумпилов, республика адыгея, экономика