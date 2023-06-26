Адыгея направит 1,3 миллиарда рублей на сельские детсады и дома культуры
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МАЙКОП, 26 июн - РИА Новости. Адыгея в 2023 году направит 1,3 миллиарда рублей на строительство и реконструкцию 28 зданий школ, домов культуры и других объектов инфраструктуры на селе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание республиканского кабмина по вопросам исполнения стратегических президентских инициатив, госпрограмм и нацпроектов. По данным властей региона, общий объём финансирования реализуемых в Адыгее мероприятий по нацпроектам и госпрограммам в текущем году составляет более 20 миллиардов рублей. Заключение контрактов по ним с подрядчиками практически завершено, а кассовое исполнение достигло 39%.
Отдельно Кумпилов проверил исполнение программы комплексного развитие сельских территорий, которая направлена на совершенствования социальной инфраструктуры на селе.
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"В этом году по госпрограмме планируется направить около 1,3 миллиарда рублей на строительство, реконструкцию и капремонт 28 зданий соцучреждений и объектов инфраструктуры. Часть проектов уже находится на завершающей стадии. Среди них – детские сады по 120 мест в поселке Зарево и ауле Пшичо, строительство сельского дома в ауле Хатажукай", - говорится в сообщении.
Глава республики обратил внимание кабмина на необходимость соблюдения сроков при реализации госпрограмм.
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"Зачастую причиной замечаний является несогласованность действий различных служб и ведомств. У нас есть положительный опыт по возведению многих объектов, нужно активно его перенимать. При реализации новых проектов заранее продумывать всю логистику и благоустройство возле новых объектов строительства. Все сдаваемые социально значимые объекты должны быть максимально удобными, комфортными и работать на благо жителей", – отметил в ходе совещания Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба.
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