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В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку - РИА Новости, 26.06.2023
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку
Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:44
2023-06-26T18:44
2023-06-26T19:00
белоруссия
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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происшествия
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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. Ранее сообщалось, что четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Белоруссии, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море - ред.)", - сказал представитель ведомства. Поиск ребенка продолжается в том же режиме, уточнил он.
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белоруссия, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, происшествия
Белоруссия, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Происшествия
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку
МЧС Абхазии: спасатели девятый день ищут мальчика из Белоруссии, упавшего в реку Гега