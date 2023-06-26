https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html

В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку

В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку - РИА Новости, 26.06.2023

В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку

Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:44

2023-06-26T18:44

2023-06-26T19:00

белоруссия

абхазия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

происшествия

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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. Ранее сообщалось, что четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Белоруссии, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море - ред.)", - сказал представитель ведомства. Поиск ребенка продолжается в том же режиме, уточнил он.

https://ria.ru/20230619/turisty-1879068265.html

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белоруссия, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, происшествия