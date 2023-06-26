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В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку - РИА Новости, 26.06.2023
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18:44 26.06.2023 (обновлено: 19:00 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/abkhaziya-1880562446.html
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку - РИА Новости, 26.06.2023
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку
Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:44
2023-06-26T19:00
белоруссия
абхазия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
происшествия
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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики. Ранее сообщалось, что четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Белоруссии, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником. "Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море - ред.)", - сказал представитель ведомства. Поиск ребенка продолжается в том же режиме, уточнил он.
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белоруссия, абхазия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, происшествия
Белоруссия, Абхазия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире, Происшествия
В Абхазии девятый день ищут ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку

МЧС Абхазии: спасатели девятый день ищут мальчика из Белоруссии, упавшего в реку Гега

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВодные спасатели
Водные спасатели - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водные спасатели. Архивное фото
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СУХУМ, 26 июн - РИА Новости. Абхазские спасатели девятый день ищут четырехлетнего ребенка из Белоруссии, упавшего в горную реку во время отдыха с родителями, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС республики.
Ранее сообщалось, что четырехлетнего Александра Вакулича, приехавшего с родителями на отдых из города Пинск Белоруссии, унесло течением реки Гега. ЧП произошло в субботу вечером в районе Гегского водопада, расположенного между горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.
«
"Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море - ред.)", - сказал представитель ведомства.
Поиск ребенка продолжается в том же режиме, уточнил он.
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БелоруссияАбхазияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреПроисшествия
 
 
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