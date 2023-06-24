https://ria.ru/20230624/zhurnalisty-1880217102.html

Глава СЖР призвал журналистов не поддаваться на провокации

Глава СЖР призвал журналистов не поддаваться на провокации - РИА Новости, 24.06.2023

Глава СЖР призвал журналистов не поддаваться на провокации

Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев в Telegram-канале организации призвал журналистов не поддаваться на информационные провокации и ответственно... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T17:12

2023-06-24T17:12

2023-06-24T17:28

союз журналистов россии

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава Союза журналистов РФ Владимир Соловьев в Telegram-канале организации призвал журналистов не поддаваться на информационные провокации и ответственно исполнять свой профессиональный долг.Соловьев отметил, что в этот непростой час, когда Россия подвергается серьезным испытаниям на прочность, главной задачей журналистского сообщества остаётся профессиональная достойная работа на благо РФ."От нашей с вами работы во многом зависят безопасность сограждан, скорейшее установление порядка и дальнейшее решение всех стоящих перед нами задач. Прошу всех журналистов России максимально ответственно исполнять свой профессиональный долг, не поддаваться на информационные провокации и "вбросы", предельно внимательно относиться к любым попыткам распространения через СМИ дезинформации и "фейков", в том числе иностранных", - сказал Соловьев.Журналисты, и представители других профессий - являются гражданами независимого, демократического государства, путём свободного волеизъявления избравшими руководство Российской Федерации, указал глава СЖР."Попыткам мятежа или переворота, какими бы благими лозунгами они не прикрывались, нет и не должно быть места. Призываю всех коллег поддержать нашего Президента (Владимира Путина - ред.), а также продолжать работать на благо всего нашего общества", - заключил Соловьев.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

https://ria.ru/20230624/prdderzhka-1880213306.html

россия

ростов-на-дону

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союз журналистов россии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, попытка вооруженного мятежа