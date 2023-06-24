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Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:46 24.06.2023 (обновлено: 10:22 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880127253.html
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети
Читатели Yahoo News раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T08:46
2023-06-24T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
сша
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием"."Зеленский хочет втянуть нас в ядерную войну, нельзя ему этого позволить", — написал один из комментаторов."Он опять говорит от имени "всего мира"? Кто это одобрил?" — отметил другой. "Зеленский читает лекции другим странам о том, какую политику им проводить", — поддержал третий."Президент Украины живет в мире грез", — поделился мнением еще один пользователь."Если Зеленский думает, что США и НАТО его послушают, то он сильно ошибается. Иначе наступит Армагеддон", — заключили читатели.Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.
https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html
https://ria.ru/20230622/energeticheskoeoruzhie-1879670681.html
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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, США
Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети

Пользователи Yahoo News осудили президента Украины Зеленского за угрозу в адрес Путина

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием".
"Зеленский хочет втянуть нас в ядерную войну, нельзя ему этого позволить", — написал один из комментаторов.
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"Он опять говорит от имени "всего мира"? Кто это одобрил?" — отметил другой.
"Зеленский читает лекции другим странам о том, какую политику им проводить", — поддержал третий.
"Президент Украины живет в мире грез", — поделился мнением еще один пользователь.
"Если Зеленский думает, что США и НАТО его послушают, то он сильно ошибается. Иначе наступит Армагеддон", — заключили читатели.
Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаСША
 
 
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