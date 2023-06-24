https://ria.ru/20230624/zelenskiy-1880127253.html

Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети

Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 24.06.2023

Угроза Зеленского в адрес Путина шокировала пользователей Сети

Читатели Yahoo News раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T08:46

2023-06-24T08:46

2023-06-24T10:22

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News раскритиковали слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью BBC о том, что мир найдет способ лишить российского лидера Владимира Путина "жизнедеятельности", если он не прекратит "угрожать ядерным оружием"."Зеленский хочет втянуть нас в ядерную войну, нельзя ему этого позволить", — написал один из комментаторов."Он опять говорит от имени "всего мира"? Кто это одобрил?" — отметил другой. "Зеленский читает лекции другим странам о том, какую политику им проводить", — поддержал третий."Президент Украины живет в мире грез", — поделился мнением еще один пользователь."Если Зеленский думает, что США и НАТО его послушают, то он сильно ошибается. Иначе наступит Армагеддон", — заключили читатели.Как подчеркивал Путин, ядерное оружие создается для того, чтобы обеспечить безопасность России в самом широком смысле слова, но необходимости применять его нет.

https://ria.ru/20230622/defitsit-1879627607.html

https://ria.ru/20230622/energeticheskoeoruzhie-1879670681.html

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в мире, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, сша