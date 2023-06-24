https://ria.ru/20230624/zator-1880120817.html
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор - РИА Новости, 24.06.2023
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор
Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:43
2023-06-24T06:43
2023-06-24T06:44
липецкая область
воронежская область
происшествия
россия
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Это ожидаемо вызвало затор... Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного", - написал Артамонов в телеграм-канале.Губернатор также сообщил, что в 5.50 провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ России по Липецкой области, в ходе которого решался вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
липецкая область
воронежская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8408c11c92ae6ed8965dac8db0a81a7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, воронежская область, происшествия, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Воронежская область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор
Губернатор Артамонов: перекрытие движения по трассе М-4 вызвало затор