Рейтинг@Mail.ru
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 24.06.2023 (обновлено: 06:44 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zator-1880120817.html
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор - РИА Новости, 24.06.2023
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор
Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T06:43
2023-06-24T06:44
липецкая область
воронежская область
происшествия
россия
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Это ожидаемо вызвало затор... Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного", - написал Артамонов в телеграм-канале.Губернатор также сообщил, что в 5.50 провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ России по Липецкой области, в ходе которого решался вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении.
https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html
липецкая область
воронежская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8408c11c92ae6ed8965dac8db0a81a7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, воронежская область, происшествия, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Воронежская область, Происшествия, Россия, Игорь Артамонов
Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор

Губернатор Артамонов: перекрытие движения по трассе М-4 вызвало затор

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкТрасса М-4 Дон
Трасса М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Трасса М-4 Дон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
"Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Это ожидаемо вызвало затор... Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного", - написал Артамонов в телеграм-канале.
Губернатор также сообщил, что в 5.50 провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ России по Липецкой области, в ходе которого решался вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении.
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Собянин заявил об усилении мер безопасности в Москве
Вчера, 06:09
 
Липецкая областьВоронежская областьПроисшествияРоссияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала