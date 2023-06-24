https://ria.ru/20230624/zator-1880120817.html

Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор

Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор - РИА Новости, 24.06.2023

Перекрытие движения на участке трассы М-4 вызвало затор

Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T06:43

2023-06-24T06:43

2023-06-24T06:44

липецкая область

воронежская область

происшествия

россия

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перекрытие движения по трассе М-4 на границе Липецкой и Воронежской области вызвало затор, сейчас он сократился с трех километров до одного, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Это ожидаемо вызвало затор... Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу. МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного", - написал Артамонов в телеграм-канале.Губернатор также сообщил, что в 5.50 провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ России по Липецкой области, в ходе которого решался вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении.

https://ria.ru/20230624/moskva-1880120229.html

липецкая область

воронежская область

россия

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липецкая область, воронежская область, происшествия, россия, игорь артамонов