https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880228550.html

Премьер Бельгии проведет заседание Совбеза из-за ситуации в России

Премьер Бельгии проведет заседание Совбеза из-за ситуации в России - РИА Новости, 24.06.2023

Премьер Бельгии проведет заседание Совбеза из-за ситуации в России

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в Twitter заявил о созыве в воскресенье Совета национальной безопасности в связи с ситуацией в России. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:36

2023-06-24T18:36

2023-06-24T19:35

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россия

бельгия

европа

евгений пригожин

александр де кроо

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в Twitter заявил о созыве в воскресенье Совета национальной безопасности в связи с ситуацией в России. "Ситуация в России представляется очень серьезной, может обернуться тяжелыми последствиями для Европы. Я сегодня проведу консультации с министрами обороны и иностранных дел и нашими разведывательными службами. Завтра в 10:00 утра (по местному времени - ред.) состоится Совет национальной безопасности для подведения итогов", - написал де Кроо в Twitter. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

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в мире, россия, бельгия, европа, евгений пригожин, александр де кроо, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин