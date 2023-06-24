Рейтинг@Mail.ru
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 24.06.2023 (обновлено: 09:37 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880131006.html
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:24
2023-06-24T09:37
белгородская область
россия
вячеслав гладков
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858571_0:439:2000:1564_1920x0_80_0_0_6acfc3a280c63a19ccb2f52e7763c098.jpg
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина. "Сегодня утром в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина проведу заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области", - написал Гладков. Губернатор добавил, что он обязательно проинформирует жителей о принятых решениях. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.
https://ria.ru/20230624/tambov-1880130336.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858571_0:181:2000:1681_1920x0_80_0_0_16a2977b041b275bceb88e1f307a2405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе

Белгородский губернатор Гладков проведет заседание оперштаба по обстановке в регионе

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина.
"Сегодня утром в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина проведу заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что он обязательно проинформирует жителей о принятых решениях.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.
Прохожие на улице в Тамбове - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной
Вчера, 09:16
 
Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Обстановка в Ростове-на-ДонуПопытка вооруженного мятежа. Хроника событийВчера, 13:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала