https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880131006.html
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа... РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T09:24
2023-06-24T09:24
2023-06-24T09:37
белгородская область
россия
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина. "Сегодня утром в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина проведу заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области", - написал Гладков. Губернатор добавил, что он обязательно проинформирует жителей о принятых решениях. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.
https://ria.ru/20230624/tambov-1880130336.html
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе
Белгородский губернатор Гладков проведет заседание оперштаба по обстановке в регионе
БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале
, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина.
"Сегодня утром в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина проведу заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что он обязательно проинформирует жителей о принятых решениях.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.
Обстановка в Тамбовской области остается спокойной