https://ria.ru/20230624/zasedanie-1880131006.html

Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе

Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе - РИА Новости, 24.06.2023

Гладков проведет заседание оперштаба по текущей обстановке в регионе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа... РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T09:24

2023-06-24T09:24

2023-06-24T09:37

белгородская область

россия

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале, что в субботу утром проведет заседание оперативного штаба в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина. "Сегодня утром в рамках исполнения Указа Президента РФ Владимира Владимировича Путина проведу заседание оперативного штаба по текущей обстановке в Белгородской области", - написал Гладков. Губернатор добавил, что он обязательно проинформирует жителей о принятых решениях. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также ранее президент Владимир Путин установил средний уровень реагирования в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области. Субъекты усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда.

https://ria.ru/20230624/tambov-1880130336.html

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белгородская область, россия, вячеслав гладков, происшествия