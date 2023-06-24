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Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России - РИА Новости, 24.06.2023
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Культура
 
18:53 24.06.2023 (обновлено: 20:24 24.06.2023)
https://ria.ru/20230624/zaschita-1880231204.html
Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России
Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России - РИА Новости, 24.06.2023
Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России
Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению для защиты страны. РИА Новости, 24.06.2023
2023-06-24T18:53
2023-06-24T20:24
ростов-на-дону
россия
владимир путин
ольга любимова
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
культура
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению для защиты страны. "Президент призывает всех граждан России сплотиться вокруг защиты страны от внешних и внутренних угроз", - написала министр. Любимова процитировала слова президента РФ о необходимом единении всех сил и прекращении внутренних конфликтов, которыми могут воспользоваться внешние враги. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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ростов-на-дону, россия, владимир путин, ольга любимова, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ростов-на-Дону, Россия, Владимир Путин, Ольга Любимова, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Культура
Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

Министр культуры Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМинистр культуры России Ольга Любимова
Министр культуры России Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Министр культуры России Ольга Любимова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению для защиты страны.
"Президент призывает всех граждан России сплотиться вокруг защиты страны от внешних и внутренних угроз", - написала министр.
Любимова процитировала слова президента РФ о необходимом единении всех сил и прекращении внутренних конфликтов, которыми могут воспользоваться внешние враги.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
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КультураРостов-на-ДонуРоссияВладимир ПутинОльга ЛюбимоваЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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