https://ria.ru/20230624/zaschita-1880231204.html

Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России - РИА Новости, 24.06.2023

Любимова поддержала призыв Путина к сплочению для защиты России

Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению для защиты страны. РИА Новости, 24.06.2023

2023-06-24T18:53

2023-06-24T18:53

2023-06-24T20:24

ростов-на-дону

россия

владимир путин

ольга любимова

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822841872_0:47:3024:1749_1920x0_80_0_0_103a14ecc8b55be416308bd618306bb7.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале поддержала призыв президента РФ Владимира Путина к сплочению для защиты страны. "Президент призывает всех граждан России сплотиться вокруг защиты страны от внешних и внутренних угроз", - написала министр. Любимова процитировала слова президента РФ о необходимом единении всех сил и прекращении внутренних конфликтов, которыми могут воспользоваться внешние враги. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.Попытка вооруженного мятежа. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20230624/rossiya-1880152990.html

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростов-на-дону, россия, владимир путин, ольга любимова, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)